Tổng thống Mỹ đưa Antifa vào danh sách tổ chức khủng bố

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh đưa phong trào Antifa vào danh sách các tổ chức khủng bố trong nước, viện dẫn một “chiến dịch bạo lực chính trị” nhằm vào lực lượng hành pháp và các nhân vật bảo thủ, Nhà Trắng thông báo.

Các thành viên Antifa tham gia biểu tình ở Michigan (Mỹ). Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra sau tuyên bố của Tổng thống Trump về việc hành động chống lại “chủ nghĩa cánh tả cực đoan”, liên quan đến vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk tại một buổi diễn thuyết. Nghi phạm được xác định là Tyler Robinson (24 tuổi), người có quan điểm thiên tả. Robinson đã thú nhận tội ác trong các tin nhắn riêng tư và mô tả vụ nổ súng là sự trả thù cho luận điệu chính trị của Kirk.



Trong sắc lệnh hành pháp được ban hành hôm 22/9, Tổng thống Trump gọi Antifa là một "tổ chức quân phiệt, vô trị, đang tìm cách lật đổ Chính phủ Mỹ và tham gia các nỗ lực bạo lực nhằm cản trở việc thực thi pháp luật liên bang”.

Sắc lệnh nêu chi tiết các hoạt động của Antifa, bao gồm các cuộc đối đầu vũ trang với lực lượng thực thi pháp luật, các cuộc bạo loạn có tổ chức, các vụ tấn công nhằm vào các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan. Tài liệu cũng cáo buộc Antifa chiêu mộ và cực đoan hóa thanh niên Mỹ, che giấu danh tính của các thành viên và che giấu nguồn tài trợ.

“Với mô hình bạo lực được xây dựng để đàn áp các hoạt động chính trị hợp pháp và cản trở pháp quyền, tôi tuyên bố Antifa là một tổ chức khủng bố trong nước”, trích lời Tổng thống Trump trong sắc lệnh.

Với quyết định này, các cơ quan liên bang được quyền sử dụng tất cả các thẩm quyền pháp lý hiện có để điều tra, ngăn chặn bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào liên quan đến Antifa hoặc những người hành động thay mặt cho tổ chức này.

Antifa là một mạng lưới các nhà hoạt động cánh tả, nổi tiếng với việc tổ chức các cuộc biểu tình phản đối, thường đeo khẩu trang hoặc mặc trang phục đen. Nhóm này đã thu hút sự chú ý trong vụ bạo loạn George Floyd năm 2020 và bị cáo buộc liên quan đến các cuộc đối đầu bạo lực với cảnh sát, nhà báo, người biểu tình cánh hữu.

Các chuyên gia pháp lý cho biết, việc chỉ định Antifa là tổ chức khủng bố trong nước có thể gây tranh cãi về mặt pháp lý và hiến pháp, khiến sắc lệnh khó đưa vào thực thi và làm dấy lên những lo ngại về quyền tự do ngôn luận, vì việc theo đuổi một hệ tư tưởng thường không bị coi là phạm tội theo luật pháp Mỹ.

Theo các thông tin liên lạc nội bộ của Bộ An ninh Nội địa mà Reuters có được, trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump, đã có ít nhất hai nỗ lực thất bại trong việc chỉ định Antifa là một tổ chức khủng bố.