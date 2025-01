Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị bắt

Các điều tra viên Hàn Quốc đã bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol vào sáng 15/1, theo Reuters.

Ảnh: Reuters.

Lệnh bắt giữ ông Yoon Suk Yeol được thực hiện lúc 10h33 sáng 15/1 (giờ địa phương), Yonhap News dẫn lời Văn phòng điều tra tham nhũng cho các quan chức cấp cao (CIO).

Đoạn video truyền hình trực tiếp cho thấy đoàn xe - được cho là chở ông Yoon - rời khỏi khu nhà tổng thống ở trung tâm Seoul, tới văn phòng CIO ở Gwacheon, phía nam Seoul.

Trước đó, các điều tra viên sử dụng thang để trèo vào dinh thự tổng thống vào sáng 15/1.

CIO đã tìm cách bắt giữ ông Yoon sau khi tổng thống quyết không tuân thủ lệnh triệu tập để thẩm vấn.

Hôm 3/1, các điều tra viên đã từ bỏ nỗ lực bắt giữ ông lần đầu tiên sau gần 6 giờ giằng co do vấp phải sự kháng cự từ nhóm an ninh tổng thống.

Động thái hôm 15/1 đồng nghĩa ông Yoon là tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị bắt giữ.

Các điều tra viên có thể giam giữ tổng thống trong 48 giờ. Nhóm điều tra cần yêu cầu thêm một lệnh khác nếu muốn giam giữ ông thêm 20 ngày.