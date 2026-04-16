Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap/TTXVN.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4/2026.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.