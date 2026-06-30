Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ ghé chợ truyền thống gây sốt

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung đã bất ngờ đến chợ Paldalmun ở thành phố Suwon (Hàn Quốc).

Hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hye-kyung đi chợ truyền thống tại Suwon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Hình ảnh ông Lee và bà Kim tương tác gần gũi với tiểu thương và người dân tại khu chợ đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Theo Phó phát ngôn viên Phủ Tổng thống Ahn Gui-ryeong, Tổng thống Lee cùng phu nhân đã có chuyến thăm bất ngờ tới chợ Paldalmun vào ngày 25/6, ngay sau khi ông tham dự một sự kiện.

Chuyến thăm không báo trước này nhằm mục đích để Tổng thống trực tiếp lắng nghe ý kiến về tình hình sinh kế của người dân, đồng thời động viên các tiểu thương tại khu chợ truyền thống.

Tổng thống Lee đã trực tiếp đến trò chuyện, hỏi thăm các tiểu thương về tình hình kinh doanh. Một người bán hàng cho biết: "Nhờ khoản hỗ trợ thiệt hại do giá nhiên liệu tăng cao, chúng tôi tưởng có thể cầm cự được một thời gian, nhưng giờ tình hình lại có vẻ khó khăn trở lại". Ông Lee đã lắng nghe hết những chia sẻ của tiểu thương này.

Chợ Paldalmun là một trong những khu chợ truyền thống lâu đời và mang tính biểu tượng tại Hàn Quốc. Trong chuyến thăm, vợ chồng Tổng thống đã dừng chân tại nhiều gian hàng để thưởng thức và chọn mua các đặc sản địa phương, bao gồm các loại bánh thủ công, bỏng gạo, bạch tuộc non phơi khô cùng nhiều món ăn vặt truyền thống khác.

Vợ chồng Tổng thống đã gửi tặng lại những món đồ này cho người dân tại khu chợ. Bên cạnh đó, ông bà cũng chọn mua thêm nhiều mặt hàng gia dụng và đồ dùng cá nhân, thanh toán kết hợp giữa tiền mặt và phiếu quà tặng Onnuri - loại voucher do chính phủ Hàn Quốc phát hành nhằm kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ tiểu thương tại hệ thống chợ truyền thống trên cả nước.

Trước khi rời khu chợ, vợ chồng Tổng thống Lee còn mua thêm rau củ từ những người bán rau lớn tuổi tại các quầy hàng ven đường. Trong suốt chuyến thăm, nhiều người dân đã gửi lời hỏi thăm và động viên tới Tổng thống Lee, họ mong ông giữ gìn sức khỏe và tiếp tục gặt hái được những kết quả trong công tác lãnh đạo đất nước.

Hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc cùng vợ đi chợ truyền thống gây sốt Hình ảnh ông Lee và bà Kim tương tác gần gũi với tiểu thương và người dân tại khu chợ truyền thống đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Hàn Quốc.