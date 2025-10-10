Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong-il

  • Thứ sáu, 10/10/2025 15:47 (GMT+7)
  • 15:47 10/10/2025

Sáng 10/10, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong-il ở Thủ đô Bình Nhưỡng.

Tong Bi thu Trieu Tien anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong-il tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu Trieu Tien anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong-il tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu Trieu Tien anh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong-il tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu Trieu Tien anh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu Trieu Tien anh 5

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu Trieu Tien anh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu Trieu Tien anh 7

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trường Mẫu giáo Kiêng Sang

Trường mẫu giáo Kiêng Sang có mối quan hệ gắn bó khăng khít với Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt-Triều, một món quà ý nghĩa mà Chính phủ Triều Tiên đã trao tặng cho nhân dân Việt Nam (8/3/1978).

21:28 9/10/2025

Chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên

Sáng 9/10, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì Tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên.

15:34 9/10/2025

Tổng Bí thư Kim Jong Un chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

12:43 9/10/2025

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

