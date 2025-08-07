Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

  • Thứ năm, 7/8/2025 13:30 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 tới 13/8.

Tong Bi thu To Lam anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung (Li Che Miêng) và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc.

Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 năm 2025.

Tổng Bí thư: Trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là đội ngũ tiên phong

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 6/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị gặp mặt 80 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên cả nước.

22 giờ trước

Tổng Bí thư: Những điểm nghẽn đã phát hiện phải được xử lý triệt để

Tại phiên họp thứ I Ban Chỉ đạo TW về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư nêu rõ những điểm nghẽn đã được phát hiện phải được xử lý ngay, triệt để, không để tiếp tục cản trở phát triển.

40:2424 hôm qua

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-to-lam-va-phu-nhan-se-tham-cap-nha-nuoc-dai-han-dan-quoc-post1054222.vnp

Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

Đọc tiếp

