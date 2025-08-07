Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 tới 13/8.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung (Li Che Miêng) và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc.

Chuyến thăm sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 năm 2025.