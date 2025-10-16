Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm Phần Lan từ ngày 20 đến 22/10 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến ngày 22/10/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Phần Lan là đối tác, bạn bè hữu nghị lâu năm của Việt Nam. Về chính trị và ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và tại khuôn khổ ASEAN - Liên minh châu Âu (EU).

Hợp tác giữa hai nước phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, môi trường, văn hóa và giáo dục, giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác địa phương.