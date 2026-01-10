Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm , các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội . Ảnh: Đăng Khoa.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Thường trực Thành ủy các thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi làm việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ.

Nhân dịp đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, ngày 8/1/2026, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi thư chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.