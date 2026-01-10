Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

  • Thứ bảy, 10/1/2026 12:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Tong Bi thu Ha Noi anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Đăng Khoa.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Thường trực Thành ủy các thành phố trực thuộc Trung ương.

Tong Bi thu Ha Noi anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Tong Bi thu Ha Noi anh 3

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại buổi làm việc.
Tong Bi thu Ha Noi anh 4

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tham dự buổi làm việc.
Tong Bi thu Ha Noi anh 5

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Tong Bi thu Ha Noi anh 6

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Tong Bi thu Ha Noi anh 7

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Tong Bi thu Ha Noi anh 8

Quang cảnh buổi làm việc.
Tong Bi thu Ha Noi anh 9

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự buổi làm việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ.

18 giờ trước

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào

Nhân dịp đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào khóa XII, ngày 8/1/2026, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi thư chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith.

42:2496 hôm qua

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

    Nu sinh bi ban danh trong phong hoc hinh anh

    Nữ sinh bị bạn đánh trong phòng học

    1 giờ trước 13:00 10/1/2026

    0

    Từ chiều 9/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại việc một nữ học sinh bị đánh trong phòng học, thu hút nhiều người theo dõi và bày tỏ bức xúc.

