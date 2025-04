Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Ngày 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen để trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Campuchia và hợp tác hai nước nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia đã chung vui cùng nhân dân Việt Nam vào đúng ngày trọng đại, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện lịch sử trọng đại, chiến thắng chung của ba dân tộc Việt Nam-Campuchia-Lào; đánh giá cao những đóng góp quý báu của cố Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk và đất nước Campuchia cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần đưa đến thắng lợi 30/4/1975 lịch sử; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và Nhân dân Campuchia. Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Campuchia đã cử quân đội sang tham gia duyệt binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 30/4.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đánh giá cao ý nghĩa sâu sắc của Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chiến thắng 30/4/1975 còn là biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu, hy sinh vì nhau giữa ba dân tộc Campuchia-Việt Nam-Lào.

Nhờ có chiến thắng 30/4/1975 mà nhân dân Campuchia đã đánh tan chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh đất nước, giúp Campuchia ổn định và không ngừng phát triển như ngày hôm nay, tạo nên sự kết nối sâu sắc hơn giữa hai dân tộc, nhân dân hai nước và giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cũng bày tỏ khâm phục Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đã triển khai quyết liệt công tác tinh gọn bộ máy các cấp, coi đây là những kinh nghiệm quý để Campuchia nghiên cứu áp dụng.

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen nhấn mạnh việc Campuchia cử quân đội sang tham dự diễu binh diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 30/4 thể hiện sự đoàn kết, kề vai sát cánh trong công cuộc bảo vệ nền độc lập của hai nước và ngày 30/4 cũng là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với đất nước Campuchia khi cách đây 26 năm Campuchia đã gia nhập ASEAN tại Thủ đô Hà Nội.

Tại hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã trao đổi tình hình mỗi nước, các mục tiêu phát triển đất nước và các vấn đề hai bên cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất các định hướng trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin về tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và song song là tổ chức bộ máy nhà nước, các cơ quan chính quyền, địa phương, cải cách thể chế, pháp luật, được tiến hành khẩn trương và được nhân dân đồng lòng ủng hộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển quan trọng mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua; ghi nhận quan hệ hợp tác toàn diện, sâu sắc giữa hai Đảng, hai nước ngày càng được củng cố trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao vị thế, uy tín của mỗi nước trong khu vực và trên thế giới.

Hai nhà Lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực; cùng nhấn mạnh sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước là tất yếu khách quan, quy luật sống còn đối với sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước và là tài sản quý báu của hai dân tộc, cần được giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau thông qua tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về giá trị lịch sử, ý nghĩa và tầm quan trọng chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước và truyền thống hữu nghị, đoàn kết gắn bó, hy sinh cho nhau giữa hai dân tộc.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố hơn nữa quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao nhằm định hướng cho tổng thể quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; chú trọng gia tăng tin cậy chính trị, tăng cường kết nối giữa thế hệ trẻ hai nước để kế thừa và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước; triển khai hiệu quả các kết luận của Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Trung ương Đảng CPP và Cuộc gặp giữa ba Đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào (tháng 02/2025); tích cực thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, trong đó hai bên vừa ký thoả thuận thương mại giai đoạn 2025-2026, tin tưởng sớm đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD , củng cố hợp tác thực chất thương mại, đầu tư nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, y tế... tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước và quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, đồng thời tăng cường hiệu quả mối quan hệ giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các bộ, ngành của Chính phủ, Mặt trận, các tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước, tạo dấu ấn mạnh mẽ trong quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới, phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo thông tin về các hoạt động đối ngoại của hai nước và trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời mời Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 9/2025. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen vui vẻ nhận lời.

