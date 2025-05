Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Medvedev

Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất Dmitry Medvedev nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ông Medvedev chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển bền vững, độc lập, hội nhập toàn diện và sâu rộng.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm chính thức Nga và được gặp lại bạn bè, đồng chí để cảm nhận tình cảm ấm áp, đặc biệt mà lãnh đạo, nhân dân Nga dành cho Việt Nam.

Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại góp phần cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kỷ niệm chiến thắng này là dịp để tôn vinh những đóng góp của Liên Xô và lực lượng tiến bộ trên thế giới, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ khắc ghi những hy sinh, mất mát của cha ông cho hòa bình và tự do.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển năng động của Nga dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin và Đảng nước Nga Thống nhất. Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và mở rộng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Quan hệ hợp tác Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga Thống nhất là nền tảng vững chắc để thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến chuyển nhanh chóng, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Liên bang Nga để nâng tầm quan hệ trên các trụ cột then chốt như chính trị, an ninh - quốc phòng, năng lượng, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về nhiều phương hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Hai bên khẳng định tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, nền tảng cho quan hệ bền vững lâu dài...

Hai bên cũng trao đổi để tăng cường hợp tác song phương, đồng thời mở ra hướng hợp tác mới, trong đó có quốc phòng, an ninh, dầu khí, kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, hạ tầng giao thông, hàng không, vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, giáo dục - đào tạo, an ninh mạng, văn hóa, du lịch...

Hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chuyến thăm thể hiện tình cảm đặc biệt và sự coi trọng mà Việt Nam dành cho Liên bang Nga.

Việt Nam luôn trân trọng tình cảm thủy chung, gắn bó của nhân dân Nga dành cho Việt Nam; coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga như một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò Hội đồng Liên bang Nga trong thúc đẩy hợp tác hai nước và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện.

Chủ tịch Valentina Matviyenko tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ tạo xung lực mới, góp phần củng cố và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Tuy có các đảng phái chính trị khác nhau, nhưng các đại biểu Hội đồng Liên bang Nga, tất cả các đảng phái trong Quốc hội Nga đều dành những tình cảm tốt đẹp, ủng hộ tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Hội đồng Liên bang sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ kênh đảng, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, an ninh-quốc phòng, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Bà Valentina Matviyenko vui mừng trước việc khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg năm 2023 và đặt tên tuyến đường Leningrad-Saint Petersburg tại thành phố Điện Biên Phủ.

Hội đồng Liên bang Nga sẽ tiếp tục làm cầu nối giúp các tỉnh, thành của Việt Nam kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương của Nga, triển khai hợp tác với kết quả cụ thể, thiết thực trên cơ sở các thỏa thuận đã ký.

Bà Valentina Matviyenko nhấn mạnh Hội đồng Liên bang Nga sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam phát huy vai trò tại diễn đàn nghị viện đa phương nhằm thúc đẩy nguyên tắc hòa bình, ổn định và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hai lãnh đạo đánh giá cao kết quả hợp tác nghị viện và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị. Hai cơ quan lập pháp hai nước cần tiếp tục phối hợp giám sát quá trình triển khai thỏa thuận song phương với 5 lĩnh vực trọng yếu, trụ cột là quốc phòng-an ninh, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm thúc đẩy hiệu quả hợp tác trong giai đoạn mới.

Hai bên cần thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương của hai nước, hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam trong quá trình triển khai các đường bay thẳng Hà Nội-Moscow.

