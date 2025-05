Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 9/5 (giờ địa phương), tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ở thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Chủ tịch Valentina Matviyenko nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm Liên bang Nga, đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại tại mỗi quốc gia và trong quan hệ song phương, bao gồm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nga, 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước và 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam.

Chủ tịch Valentina Matviyenko chúc mừng 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hiện thân của sự anh dũng, kiên cường, và khát vọng tự do, độc lập của Nhân dân Việt Nam.

Bà Valentina Matviyenko bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua; tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ tạo xung lực mới, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và thân tình của Lãnh đạo và Nhân dân Nga; khẳng định chuyến thăm thể hiện tình cảm đặc biệt và sự coi trọng mà Việt Nam dành cho Liên bang Nga.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm thủy chung, gắn bó của Nhân dân Nga dành cho Việt Nam; coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga như một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Hội đồng Liên bang Nga trong công cuộc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện, qua đó đóng góp thiết thực cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko khẳng định tuy có các đảng phái chính trị khác nhau, nhưng các đại biểu Hội đồng Liên bang Nga, tất cả các đảng phái trong Quốc hội Nga đều dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đều ủng hộ tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị và Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Hội đồng Liên bang sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có quan hệ kênh đảng, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học-kỹ thuật, giáo dục-đào tạo, an ninh-quốc phòng, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Vui mừng trước việc khánh thành Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg năm 2023 và đặt tên tuyến đường Leningrad-Saint Petersburg tại thành phố Điện Biên Phủ, Chủ tịch Valentina Matviyenko khẳng định Hội đồng Liên bang Nga sẽ tiếp tục làm cầu nối giúp các tỉnh, thành phố của Việt Nam kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương của Nga, triển khai hợp tác với kết quả cụ thể, thiết thực trên cơ sở các thỏa thuận đã ký.

Bà Valentina Matviyenko nhấn mạnh Hội đồng Liên bang Nga sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam phát huy vai trò tại các diễn đàn nghị viện đa phương nhằm thúc đẩy các nguyên tắc hòa bình, ổn định và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao kết quả hợp tác nghị viện thời gian qua và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các ủy ban chuyên môn và nhóm nghị sĩ hữu nghị; tiếp tục phối hợp trong công tác giám sát quá trình triển khai các thỏa thuận song phương với 5 lĩnh vực trọng yếu, trụ cột là quốc phòng-an ninh, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc pháp lý nhằm thúc đẩy hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới; thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương của hai nước, hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam trong quá trình triển khai các đường bay thẳng Hà Nội-Moskva.

Hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Hội nghị đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP), qua đó thể hiện tiếng nói chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục giữ lập trường khách quan, cân bằng, có tiếng nói ủng hộ lập trường, quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong xử lý vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Chủ tịch Valentina Matviyenko chuyển lời thăm hỏi đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko và mời bà sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko đã vui vẻ nhận lời mời.

