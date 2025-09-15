Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm dự sự kiện đặc biệt ngành quân giới Việt Nam

  • Thứ hai, 15/9/2025 10:20 (GMT+7)
  • 6 phút trước

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15/9/1945 - 15/9/2025). Dịp này, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đón nhận danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm, sáng 15/9.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đón Tổng Bí thư tới dự Lễ kỷ niệm.
Đây là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền Công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nói riêng.
Tổng Bí thư và các đại biểu tham quan một số phương tiện quân sự do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng nghiên cứu, chế tạo và sản xuất.
Ảnh: Nguyễn Minh.
Ảnh: Nguyễn Minh.
Ảnh: Nguyễn Minh.
Tổng Bí thư cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tổng Bí thư dự, chỉ đạo hội nghị ‘Bình dân học vụ số - Quốc hội số’

Tổng Bí thư kêu gọi tiếp tục hăng hái hưởng ứng, nêu gương sáng trong học tập suốt đời và đổi mới sáng tạo, biến “Bình dân học vụ số” thành phong trào cách mạng sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân...

40:2424 hôm qua

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Tổng Bí thư đề nghị tập trung hoàn thiện thể chế phát triển gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

15:18 10/9/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp về triển khai Nghị quyết số 71

Tổng Bí thư nhấn mạnh mong muốn của Đảng, của ngành Giáo dục và Đào tạo là Nghị quyết phải làm chuyển biến ngay trong ngành, đặc biệt đối với các thầy cô giáo và đội ngũ cán bộ.

06:47 10/9/2025

https://tienphong.vn/tong-bi-thu-to-lam-du-su-kien-dac-biet-nganh-quan-gioi-viet-nam-post1778211.tpo

Nguyễn Minh/Tiền Phong

Tổng Bí thư Công nghiệp Quốc phòng AHLLVT Nhân dân

