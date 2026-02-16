Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ

  • Thứ hai, 16/2/2026 22:58 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Tối 16/2 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Tong Bi thu anh 1

Tong Bi thu anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu anh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu anh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết và mừng tuổi cho đại diện các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu anh 5

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu anh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết và mừng tuổi cho đại diện các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu anh 7

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu anh 8

Tổng Bí thư Tô Lâm mừng tuổi cho công nhân môi trường đô thị tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu anh 9

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tong Bi thu anh 10

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng Bí thư thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thủ đô

Tối 16/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ; thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

1 giờ trước

Tổng Bí thư dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Di tích nhà 67

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân công đức các bậc tiền nhân và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều công lao xây dựng đất nước.

10 giờ trước

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.

