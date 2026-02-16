|
Tối 16/2 (29 tháng Chạp), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết và mừng tuổi cho đại diện các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết và mừng tuổi cho đại diện các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm mừng tuổi cho công nhân môi trường đô thị tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
|
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
