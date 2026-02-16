Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại tượng đài Vua Lý Thái Tổ

Tối 16/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ; thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân công đức các bậc tiền nhân và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều công lao xây dựng đất nước.

Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.