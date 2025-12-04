Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15

  • Thứ năm, 4/12/2025 12:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 4/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Dự hội nghị có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Quang cảnh Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15. Ảnh: Nhân Dân

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Nhân Dân

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15. Ảnh: Nhân Dân

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-to-lam-chu-tri-hoi-nghi-quan-uy-trung-uong-lan-thu-15-post1080974.vnp

TTXVN

tổng bí thư Hà Nội Tô Lâm hội nghị quân ủy trung ương quân ủy trung ương tô lâm thủ tướng phạm minh chính đại tướng phan văn giang

