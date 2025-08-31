Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

  • Chủ nhật, 31/8/2025 17:58 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Chiều 31/8/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Tong Bi thu anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Tong Bi thu anh 2

Tong Bi thu anh 3

Tong Bi thu anh 4

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Tong Bi thu anh 5

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN
Tong Bi thu anh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

Tổng Bí thư thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn Tuyên ngôn Độc lập

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập.”

4 giờ trước

Tổng Bí thư trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng ông Phan Đình Trạc

Tổng Bí thư nhấn mạnh đồng chí Phan Đình Trạc là người con ưu tú của quê hương Nghệ An anh hùng, đã trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các cương vị công tác.

19:33 28/8/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan triển lãm 80 năm thành tựu của đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn.

14:11 28/8/2025

https://baotintuc.vn/thoi-su/tong-bi-thu-to-lam-tiep-uy-vien-truong-nhan-dai-toan-quoc-trung-quoc-trieu-lac-te-20250831165242662.htm

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm Tô Lâm Triệu Lạc Tế Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý