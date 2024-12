Tổng Bí thư: Thanh niên là nhân tố chủ chốt cho tương lai đất nước

Sáng 18/12, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Dự phiên trọng thể có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng.

Đại hội đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác thanh niên, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị chăm lo giáo dục thanh niên, chuẩn bị tiền đề vững chắc để thanh niên sẵn sàng đón nhận sứ mệnh làm chủ nước nhà.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những kết quả của tuổi trẻ cả nước và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh kết quả, thẳng thắn nhìn nhận, thanh niên và công tác thanh niên vẫn còn những tồn tại, hạn chế, Tổng Bí thư đề nghị Đại hội tập trung trao đổi, thảo luận, sớm có giải pháp khắc phục.

Tổng Bí thư nhấn mạnh những thành tựu vĩ đại sau gần 80 năm lập nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, với thời cơ, vận hội mới, ý Đảng đang hòa quyện với lòng dân trong khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

“Sự nghiệp đó thành công hay không, đất nước có vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình hay không, đến năm 2045 có sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc hay không, phụ thuộc rất lớn vào đóng góp lực lượng thanh niên - thế hệ tương lai của đất nước, những người kế bước cha anh gánh vác nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tập hợp, định hướng thế hệ trẻ Việt Nam, tạo động lực to lớn, nguồn sức mạnh quan trọng góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới là nhiệm vụ vinh quang của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các tổ chức của thanh niên trong giai đoạn cách mạng hiện nay,” Tổng Bí thư chỉ rõ.

Đất nước đang đứng trước cơ hội lịch sử bước vào kỷ nguyên mới, song còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Tổng Bí thư yêu cầu, cần thống nhất nhận thức về vai trò của thanh niên và tầm quan trọng đặc biệt của công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới của Đảng, của dân tộc.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội, các tổ chức thành viên tập thể của Hội và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sớm đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác thanh niên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược huy động sức mạnh của thanh niên cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tổng Bí thư lưu ý cần đổi mới mạnh mẽ công tác hội, đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ hội, đoàn vững mạnh; xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của Hội, các tổ chức thành viên tập thể của Hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, phòng chống suy thoái đạo đức, lối sống, tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên, học sinh, sinh viên.

Đổi mới mạnh mẽ phương pháp đồng hành, hỗ trợ, tiếp cận của Hội, bảo đảm sát cánh với thanh niên; tập hợp, đoàn kết rộng rãi thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước, kể cả trên môi trường mạng thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đoàn Thanh niên đi đầu tạo thành các phong trào cách mạng của thanh niên thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng về phòng, chống lãng phí, chuyển đổi số, chống ô nhiễm môi trường, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên, bảo đảm tiếp cận sâu sát, rộng rãi tới đa dạng các nhóm đối tượng thanh niên; chuyển mạnh từ thụ động “cho-nhận” kiến thức sang chủ động để người trẻ phát huy vai trò kiến tạo, đặt thanh niên làm trung tâm, tạo sân chơi, diễn đàn để thanh niên là người thiết kế đồng thời tham gia hoạt động; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ phương pháp nêu gương, khéo léo kết hợp giữa cán bộ già với cán bộ trẻ.

Tổng Bí thư đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân Vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của Hội, Đoàn thanh niên trong phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống, tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên, học sinh, sinh viên; tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế với thanh niên các nước theo đúng đường lối và chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các bên liên quan đẩy mạnh phối hợp giữa tổ chức Đoàn với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, gia đình trong tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng; tháo gỡ bất cập của cơ chế chính sách; dạy nghề và tạo việc làm; phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng và khuyến khích, tạo điều kiện để thanh niên có tài năng phát huy năng lực, cống hiến cho đất nước.

Đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, Đoàn vững mạnh, tiên phong, luôn chí công vô tư, lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau, có khả năng hoạch định, tổ chức các phong trào cách mạng thiết thực, hiệu quả, là tấm gương sáng truyền cảm hứng, quy tụ thanh niên, đủ năng lực thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ công tác thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ đối với thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư chỉ rõ thanh niên cần tỏ rõ vai trò của mình trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, cần ý thức rõ về trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, phải là lực lượng đi đầu trong học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, bền lòng, quyết tâm, đồng tâm, việc đáng làm phải quyết làm bằng được, ưu tiên hành động, nói ít làm nhiều, năng động, quyết đoán, nắm bắt, tranh thủ thời cơ, tuyệt đối không kiêu ngạo, tự mãn.

Tổng Bí thư nêu rõ Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc; luôn luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, với khát vọng cống hiến và hoài bão lớn xung kích xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, kiên định “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác,” Tổng Bí thư tin tưởng, tuổi trẻ Việt Nam sẽ không ngừng vươn lên, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, nỗ lực mạnh mẽ vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sớm sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các địa phương và toàn xã hội thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam hoạt động hiệu quả; quan tâm, tạo môi trường cho hội viên, thanh niên Việt Nam tự tin tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, đơn vị.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn nhận rõ trọng trách trước đất nước, trước dân tộc và trước thế hệ trẻ, sẽ làm hết mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chăm lo để thế hệ trẻ được phát triển toàn diện hơn, được học tập đào tạo tốt hơn, vui chơi giải trí lành mạnh hơn, để có việc làm, thu nhập tốt hơn, có môi trường sống ngày càng văn minh tiến bộ công bằng, để thế hệ trẻ chúng ta mãi mãi sống trong độc lập, tự do, bình yên, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng hoa chúc mừng Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 9.

Thay mặt cho 135 anh, chị được Đại hội hiệp thương chọn cử tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 9 bày tỏ sẽ cống hiến hết mình nỗ lực xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và thanh niên Việt Nam tiếp tục có nhiều bước phát triển mới.

Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, hỗ trợ và đồng hành từ các bạn thanh niên cả nước để cùng nhau hiện thực hóa những ước mơ, khát vọng lớn của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

