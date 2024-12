Bé trai 12 tuổi đi lạc từ Bến Tre sang Đồng Tháp

Bé trai 12 tuổi, ngụ ở tỉnh Bến Tre, bỏ nhà đi chơi, không biết đường về nhà rồi đi lạc sang huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Công an xã An Bình hỗ trợ cháu P. đi lạc về với gia đình.

Rạng sáng 18/12, Công an xã An Bình, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một bé trai có biểu hiện lạnh, co giật. Công an xã nhanh chóng đến nơi hỗ trợ đưa về trụ sở chăm sóc.

Qua trao đổi được biết, em tên V.M.P., 12 tuổi, ngụ ở tỉnh Bến Tre, bỏ nhà đi chơi, nhưng bị lạc không biết đường về nhà. Công an xã An Bình đã liên lạc gia đình cháu P., đến gần sáng gia đình đã tới đón cháu.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Em, bà nội cháu P. (ngụ xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre), cảm ơn người dân và lực lượng chức năng xã An Bình đã hỗ trợ, giúp đỡ đưa cháu P. về với gia đình.

Bà Cẩm Em cho biết, P. sống với ông bà nội, cha của em bị bệnh thường xuyên nằm bệnh viện. Do gia đình nghèo, nên ông bà thường đi bán vé số kiếm sống, để cháu ở nhà một mình.

Thấy hoàn cảnh của em P. khó khăn, nên Công an xã An Bình đã hỗ trợ thêm một phần tiền và gạo cho gia đình.