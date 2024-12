Tổng Bí thư: Mục tiêu tinh gọn là giúp bộ máy hoạt động trơn tru

Sáng 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Bộ ngành Trung ương.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024 toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, nổi bật đã chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định, quy chế nhằm cụ thể hoá 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá mà Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các mặt của công tác tổ chức xây dựng Đảng từ Trung ương đến địa phương. Theo đó từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua 79 Đề án, nhiệm vụ, tham mưu ban hành 72 Văn bản góp phần hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; bên cạnh đó cũng tích cực tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đảm bảo đồng bộ, toàn diện cả nội dung, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ Đại hội.

Đặc biệt, Ngành đã tích cực tham mưu tổ chức triển khai quyết liệt, tích cực, toàn diện, có hiệu quả các Nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó kịp thời tham mưu tổng kết Nghị quyết 18 của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với tinh thần khẩn trương, quyết liệt cao nhất.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và xuất phát từ thực tiễn đặt ra yêu cầu cao hơn với công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chuẩn bị cho Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, năm tới và thời gian tiếp theo, toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng xác định tiếp tục đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao hoàn thành 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó tập trung tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng gắn với công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng với tinh thần xuyên suốt là tiếp tục xây dựng Ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những kết quả khá toàn diện của toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng, từ việc tích cực tham mưu hoàn thiện thể chế công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, hay công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế của toàn Ngành trong thời gian qua và một số bài học kinh nghiệm rút ra, đề nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung khắc phục triệt để trong thời gian tới.

Tổng Bí thư yêu cầu, toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tập trung tham mưu, đề xuất xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu quả, trong đó vai trò của Người đứng đầu cấp ủy là rất quan trọng. Nêu rõ mục tiêu của tinh gọn bộ máy là giúp bộ máy hoạt động trơn tru, ít người nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt chất lượng, hướng đến yêu cầu cao nhất là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Làm sao phải có đội ngũ cán bộ có tâm huyết, vì nước vì dân, vì sự nghiệp của Đảng; hết sức tâm huyết, chứ không thể coi đây là chỗ để kiếm sống. Để làm được điều này cần có tư duy mới trong quá trình triển khai thực thiện các quy định của Đảng, bởi động cơ của chúng ta là phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân vì sự nghiệp của Đảng.”

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị, khẩn trương rà soát các Quy định của Đảng, sửa đổi bổ sung, ban hành các quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác, quy chế làm việc của cấp uỷ các cơ quan, đơn vị, bảo đảm thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Cùng với đó, từng cấp từng ngành cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, có cơ chế thu hút người tài, đồng thời cũng đưa những cán bộ không đủ năng lực phẩm chất ra khỏi bộ máy, cơ quan Nhà nước, hệ thống chính trị. Đặc biệt, Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức xây Đảng gắn với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.