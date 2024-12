Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA Jensen Huang

Chiều 6/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA Jensen Huang nhân chuyến thăm làm việc lần thứ hai tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA Jensen Huang trở lại thăm Việt Nam, chúc mừng Chủ tịch Jensen Huang nhân dịp được vinh danh và trao tặng Giải thưởng VinFuture vì những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phụng sự nhân loại và một thế giới tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của cá nhân Chủ tịch Jensen Huang và đội ngũ Tập đoàn NVIDIA thời gian qua đã rất tích cực phối hợp với Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy hợp tác, hiện thực hóa cam kết “biến Việt Nam thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA” thông qua việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam.

Tổng Bí thư coi đây là dấu mốc quan trọng cho sự khởi đầu quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam với Tập đoàn NVIDIA, cho rằng việc hợp tác thành công với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA trong việc nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò cốt lõi, giúp Việt Nam khai thác tối đa tiềm năng của AI để định hình tương lai công nghệ, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đang ở thời điểm rất quan trọng với các thay đổi mang tính cách mạng về tư duy và phương pháp tổ chức thực hiện chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Đảng và Chính phủ Việt Nam đặc biệt mong muốn tận dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là trọng tâm để chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển nền kinh tế số và phát triển bền vững; xác định lĩnh vực bán dẫn và AI là ưu tiên chiến lược nhằm tạo ra các bước tiến vượt bậc về năng suất và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ, tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn Tập đoàn NVIDIA tiếp tục đồng hành với Việt Nam để phát triển hệ sinh thái AI, đẩy mạnh tính tự lực tự cường công nghệ; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam coi Tập đoàn NVIDIA là đối tác chiến lược hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn và AI, cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai hiệu quả, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng mới về công nghiệp bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo ở khu vực và thế giới, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế thế giới và văn minh nhân loại.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA Jensen Huang cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm quan tâm đến quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn NVIDIA với Việt Nam; bày tỏ vui mừng và ấn tượng mạnh mẽ được thăm lại Việt Nam, trong đó có việc xúc tiến thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam.

Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang chia sẻ và nhất trí với các ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm về thời điểm mang tính chuyển đổi quan trọng của thế giới đang diễn ra và tầm nhìn tương lai của Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công nghệ AI và các công nghệ tiên tiến khác trong việc khởi động lại thế giới công nghệ hiện nay, là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam nhanh chóng tiếp cận, thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp mới, dịch vụ mới, sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới để bứt phá, đi tắt đón đầu, phục vụ chiến lược phát triển tham vọng của dân tộc.

Về tiềm năng phát triển AI Việt Nam, Chủ tịch NVIDIA Jensen Huang bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn tương lai và quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Chính phủ Việt Nam nhằm đưa Việt Nam bứt phá bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới; đánh giá các lợi thế cạnh tranh, nhất là chất lượng nguồn nhân lực và tiềm năng phát triển và ứng dụng rộng rãi các công nghệ mới của Việt Nam sẽ là động lực quan trọng cho mối quan hệ hợp tác hiệu quả, ngày càng mở rộng giữa Tập đoàn NVIDIA với Việt Nam; thể hiện sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, hỗ trợ cộng đồng các công ty khởi nghiệp về AI của Việt Nam, đồng hành với Việt Nam hướng tới các mục tiêu phát triển.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.