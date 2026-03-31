Tổng Bí thư nhắc nhở về trách nhiệm của 500 đại biểu Quốc hội khóa mới

Chiều 31/3, phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 5 thành công và 5 bài học kinh nghiệm của cuộc bầu cử.

Chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đại biểu được nâng lên

Theo Tổng Bí thư, 5 thành công của cuộc bầu cử là: Thứ nhất, cuộc bầu cử lần này có sự tham gia đông đảo, trách nhiệm và đầy niềm tin của cử tri cả nước. Theo báo cáo, có 76.198.214 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,7% - mức cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay.

"Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại; 500 đại biểu Quốc hội đã được bầu đầy đủ; đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp xã trong cả nước cũng đã bầu đủ theo quy định", Tổng Bí thư cho hay.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị chiều 31/3. Ảnh: Quốc hội.

Thành công thứ hai theo Tổng Bí thư là chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đại biểu tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách đạt 40% - tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Quốc hội khóa XVI có 150 đại biểu nữ, chiếm 30%; 76 đại biểu là người dân tộc thiểu số, chiếm 15,2%; 18 đại biểu ngoài đảng, chiếm 3,6%; 33 đại biểu dưới 40 tuổi, chiếm 6,6%. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội nước ta có đại biểu dân tộc Ơ Đu.

Thành công thứ ba là công tác chuẩn bị đã được triển khai sớm, bài bản, thống nhất và chặt chẽ từ trung ương tới cơ sở. Trước ngày bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành đầy đủ 27 văn bản pháp lý theo luật định, cùng với 14 nghị quyết và văn bản hướng dẫn... Từ công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách cử tri, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự.

Thành công thứ tư là bước tiến rõ rệt trong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, tổ chức bầu cử. Các nền tảng công nghệ đã được triển khai đồng bộ giúp công nghệ thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác và an toàn. Việc khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID trong quản lý cử tri đã góp phần nâng cao hiệu quả, độ chính xác và tính minh bạch của toàn bộ quy trình.

Thành công thứ năm là công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong suốt quá trình bầu cử. Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến bầu cử được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định, số lượng đơn thư thấp hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước, không phát sinh các vụ việc nghiêm trọng hay những tình huống bất thường ảnh hưởng đến kết quả bầu cử...

Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh từ những kết quả trên, có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm rất quan trọng. Bài học thứ nhất là phải bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, đồng thời phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Bài học thứ hai là công tác nhân sự phải được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thật dân chủ, thật đúng pháp luật và thật sự vì lợi ích chung.

Bài học thứ ba là phải lấy người dân làm trung tâm của toàn bộ quá trình bầu cử; tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay không phải chỉ nhờ tổ chức tốt, mà còn cử tri thấy được mình được tôn trọng, được thông tin đầy đủ, được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện quyền công dân.

Bài học thứ tư là công tác thông tin tuyên truyền phải đi trước một bước, phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quốc hội.

Bài học thứ năm - bài học lớn nhất, là thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới. Lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử. Lá phiếu ấy phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, bằng hiệu lực giám sát, bằng những quyết sách đúng đắn, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh cuộc bầu cử ngày 15/3 vừa qua đã để lại dấu ấn rất quan trọng, đó là sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước. Tổng Bí thư đồng thời lưu ý từ thành công ấy, chúng ta phải ý thức sâu sắc hơn rằng Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải là một Quốc hội, là những HĐND của sự đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của gần dân và vì dân.

"Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của Quốc hội, HĐND, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật, mỗi văn bản pháp luật, mỗi quyết định được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Với niềm tin đó, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng với những bài học rút ra từ cuộc bầu cử lần này sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới; đồng thời trở thành nền tảng vững chắc để Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân và trước lịch sử.