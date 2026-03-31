Cuộc bầu cử có quy mô nhất từ trước tới nay

Với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ đi bầu đạt 99,70%, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Chiều 31/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (cuộc bầu cử) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo chủ chốt đều trực tiếp dự tại Nhà Quốc hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là Ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong nước và nước ngoài đánh giá cao.

“Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước ta, đang đẩy mạnh hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi mặt của đời sống xã hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp. Ảnh: Quốc hội.

Trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều dấu ấn đặc biệt và được tổ chức ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, trong không khí phấn khởi, tin tưởng vào giai đoạn phát triển mới.

"Với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại trên 72.000 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ đi bầu đạt 99,70%, đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay", ông Mạnh thông tin.

Trong bối cảnh tổ chức bầu cử sớm hơn thông lệ và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô rộng, dân số lớn, công tác chuẩn bị đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, với sự chủ động, đồng bộ của các cấp, các ngành, các khâu đã được triển khai chặt chẽ, đúng tiến độ, đúng quy định. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng VNeID đã nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả quản lý trong toàn bộ quy trình bầu cử.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với niềm tin và quyết tâm cao.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng VNeID đã nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả quản lý trong toàn bộ quy trình bầu cử. Ảnh: Quốc hội.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh khẳng định trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều khó khăn, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cơ cấu đại biểu tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng đại biểu chuyên trách, nâng cao trình độ và tính đại diện. Các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch được bảo đảm xuyên suốt trong toàn bộ quy trình, từ hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đến tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng.