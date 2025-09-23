Tổng Bí thư: Nghe rục rịch chủ trương tăng lương thì ở chợ giá đã tăng

Quán triệt không để "chưa tăng lương đã tăng giá", Tổng Bí thư nêu thực tế, có khi nghe thấy rục rịch chủ trương tăng lương thì ngoài chợ giá cả đã tăng rồi.

Chiều 23/9, Tổng Bí thư và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri 11 phường thuộc TP Hà Nội (Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tại đây, Tổng Bí thư thông tin đến cử tri về vấn đề vị trí việc làm, biên chế khối giáo dục - y tế, chính sách tiền lương của cán bộ công chức và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Viết Thành.

Tổng Bí thư nhấn mạnh xác định biên chế, vị trí việc làm là công việc rất quan trọng để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương. Hiện nay, Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong quý IV/2025.

"Đây cũng là cơ sở rất quan trọng để xác định biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị, cũng là cơ sở để thực hiện các nội dung của cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27. Hiện nay, Nghị quyết 27 với 6 nội dung, chúng ta mới thực hiện được 4. Đồng lương như thế nào để duy trì sức lao động, đồng lương như thế nào cho cán bộ hưu trí...", Tổng Bí thư nói.

Nhấn mạnh quan điểm "không cào bằng", Tổng Bí thư lưu ý cần có chính sách ưu tiên về lương cho giáo viên, bác sĩ, lực lượng vũ trang hay cán bộ nghiên cứu khoa học - công nghệ…

"Việc này phải có lộ trình và tính toán. Đang đề nghị Chính phủ quản lý kinh tế vĩ mô, quản lý giá cả, đừng để 'chưa tăng lương đã tăng giá', đời sống thực tế của người dân không đạt được yêu cầu. Có khi nghe thấy rục rịch chủ trương tăng lương thì ngoài chợ giá cả đã tăng rồi", Tổng Bí thư nêu thực tế.

Đề cập đến mục tiêu xây dựng trung tâm dưỡng lão để chăm sóc người già, Tổng Bí thư đề nghị phải tính toán phù hợp với lương hưu, không thể lương hưu 6 triệu đồng/tháng mà vào trung tâm dưỡng lão mất 10 triệu đồng.

"Đất nước có tăng trưởng, phát triển thì phải nâng cao đời sống người dân. Đó mới là kết quả thực chất. Làm sao một người đi làm sẽ nuôi được một người. Hai vợ chồng trẻ không muốn sinh con vì lương không đủ để nuôi con cái", Tổng Bí thư nhấn mạnh và cho rằng đã nâng lương khu vực công thì phải nâng lương của người lao động ở các doanh nghiệp, lương công nhân…

Về vấn đề nâng cao chất lượng y tế, với quan điểm phải chuyển tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, Tổng Bí thư đề nghị kiểm soát chặt chẽ các yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, trong đó có vấn đề an toàn thực phẩm.

"Đây cũng là vấn đề lớn phải tính toán. Hà Nội tại sao có những vùng cả xã, cả chợ sản xuất hàng giả, vậy thì niềm tin của người dân thế nào? Mọi người dân đều biết đó là trung tâm của hàng giả, tại sao chúng ta không đấu tranh? Kinh doanh lời lãi gì trên sức khỏe của người khác?", Tổng Bí thư đặt vấn đề.

Tổng Bí thư cũng gợi ý các địa phương có thể tận dụng các trụ sở dôi dư để xây dựng trung tâm ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm, mời những cửa hàng nổi tiếng nhất vào đó, miễn thuế trong 1-2 năm đầu để dần dần giúp người dân từ bỏ thói quen ăn uống vỉa hè.

"Thế giới văn minh làm rất nhiều rồi mà ta chưa có. Từng phường, xã phải sáng tạo, quy hoạch để có những chỗ đó", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cũng thông tin về công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Theo đó, hiện đã cơ bản hoàn thành đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, tiến hành đại hội cấp trực thuộc trung ương. Đến nay, đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội của khoảng 1/4 các bộ, ngành, cơ quan cấp trực thuộc Trung ương.

Theo Tổng Bí thư, sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV một cách hoàn hảo nhất để xin ý kiến cử tri, Nhân dân.

"Trong tháng 10, Hội nghị Trung ương sẽ thông qua bản hoàn thiện nhất. Trong dự thảo văn kiện, sẽ bổ sung tinh thần các nghị quyết vừa ban hành của Bộ Chính trị; về đổi mới mô hình phát triển; vấn đề tự chủ chiến lược của đất nước…", Tổng Bí thư thông tin.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ tin vui khi sau 9 tháng, nhiều chỉ số đạt kết quả tích cực, điển hình là kết quả thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt kế hoạch, về đích trước 3 tháng.

Theo Tổng Bí thư, 3 tháng cuối năm 2025 có vai trò rất quan trọng, là thời cơ để tăng tốc, về đích các nhiệm vụ.