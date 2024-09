Tổng Bí thư Lào cùng Phu nhân ủng hộ Việt Nam khắc phục bão số 3

Chiều 12/9, tại TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Phu nhân Naly Sisoulith; cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước CHDCND Lào.

Đoàn đại biểu phía Việt Nam, TP.HCM có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Tại lễ phát động, đã có 91 doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đăng ký đóng góp với số tiền 58 tỷ 235 triệu đồng, trong đó hàng hóa là 6 tỷ 290 triệu đồng.

Trước đó, chiều 10/9, tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đăng ký ủng hộ 120 tỷ đồng để chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào đã phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tính đến 8 giờ ngày 12/9, Quỹ Cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận ủng hộ của 1.131 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng .

