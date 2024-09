Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Cụ thể, tại Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 11/9/2024, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 11/9/2024, Thủ tướng bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Bộ Xây dựng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 11/9/2024.

Với các quyết định bổ nhiệm trên, ngoài Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Bộ Xây dựng hiện có 5 thứ trưởng, gồm: Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Tường Văn, Bùi Xuân Dũng, Phạm Minh Hà và Nguyễn Việt Hùng.

