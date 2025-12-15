Tổng Bí thư: Kiểm tra tình trạng 'trường bày ra nhiều thứ để thu tiền'

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, qua trao đổi với lãnh đạo TP Hà Nội, cử tri, cho thấy, có tình trạng “Nhà nước miễn học phí cho các cháu, nhưng trường lại bày ra nhiều thứ khác thu tiền nhiều hơn”.

Sáng 15/12, tại trụ sở phường Bạch Mai (TP Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Chúng ta không thể chậm chân được hơn nữa

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ, đây là đợt tiếp xúc cử tri cuối của nhiệm kỳ XV, nên “có rất nhiều tâm trạng”: “Vừa mừng, bởi chúng ta đã làm được rất nhiều việc, nhưng cũng vừa lo lắng, băn khoăn là thập kỷ mới phát triển của đất nước như thế nào, nhiệm kỳ tới đây như thế nào”.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cử tri TP Hà Nội, sáng 15/12. Ảnh: Như Ý.

Theo Tổng Bí thư, có 3 mục tiêu rất quan trọng của Đảng, Nhà nước mà Nhân dân rất mong chờ.

Một là phải ổn định đất nước, bảo đảm toàn quyền, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; đất nước được yên ổn, hoà bình, trường tồn.

Hai là phải phát triển đất nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Chúng ta không thể chậm chân được hơn nữa. Thế giới đi rất nhanh, rất xa, chúng ta không thể lò dò từng bước đi như thế.

Nhiệm vụ thứ ba, theo Tổng Bí thư, là tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân. “Đất nước hoà bình, ổn định, đất nước có phát triển, kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển, thì mục tiêu cuối cùng cũng là vì nhân dân, vì cuộc sống của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sức khoẻ của nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, mỗi người phải trăn trở, suy nghĩ, xem cách gì, đóng góp gì cho thực hiện các nhiệm vụ này. “Toàn dân phải có trách nhiệm, không phải là nhiệm vụ riêng của một mình ai”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư dành thời gian nói về công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, trong đó, nhấn mạnh, vừa qua, đã có hơn 13 triệu lượt ý kiến của 5 triệu cử tri, nhân dân trong cả nước góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, chưa bao giờ có sự vào cuộc đóng góp nhiều ý kiến như vậy, và nhiều ý kiến rất xác đáng tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, tại Hội nghị Trung ương 15 tới đây, sẽ thông qua dự thảo văn kiện cuối cùng để trình Đại hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng cũng “bám vào 3 nhiệm vụ nêu trên” để làm sao tổ chức, triển khai thật tốt các nội dung công việc.

Nói về hoạt động “lịch sử” của Kỳ họp thứ 10, theo Tổng Bí thư, kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có rất nhiều nội dung về công tác lập pháp, tháo gỡ các điểm nghẽn mang tính chiến lược cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư nhìn nhận, điểm nghẽn lớn nhất là thể chế, cái gì cũng cấm, cũng hạn chế thì “làm sao giải phóng được sức dân, sức sản xuất, làm sao tạo ra được những đồng thuận xã hội”; tư duy không quản được thì cấm là rất lạc hậu, phải thay đổi: luật pháp phải kiến tạo, tạo môi trường huy động được sức dân, doanh nghiệp, của mọi người dân. “Đây là nỗ lực rất lớn trong đổi mới tư duy”, Tổng Bí thư nói.

Kiểm tra việc trường học "bày ra nhiều thứ khác thu tiền..."

Tổng Bí thư cũng thông tin về một số nội dung về tình hình đất nước thời gian qua. Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, theo Tổng Bí thư, sau 5 tháng đi vào hoạt động, đã tiếp tục vận hành ổn định và thông suốt. Những khó khăn, vướng mắc bước đầu đã được nhận diện và đang tập trung tháo gỡ, nhất là liên quan đến bố trí, sắp xếp cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cử tri. Ảnh: Như Ý.

Theo Tổng Bí thư, hiện nay, Trung ương, Chính phủ đang tiếp tục đôn đốc tiến độ sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng hoạt động của xã, phường.

“Xã, phường là cấp quan trọng nhất, sát với đời sống của người dân, giải quyết mọi vấn đề của nhân dân”, Tổng Bí thư nói, đồng thời nhấn mạnh, cấp cơ sở phải làm sao để “nhân dân không phải lên tỉnh, thành phố, lên Trung ương”.

Đáng chú ý, theo Tổng Bí thư, có một số địa phương lên danh sách tăng cường cán bộ cấp tỉnh, thành phố về phường, xã, nhưng thực tế thì không về; hoặc tăng cường một thời gian. Tổng Bí thư yêu cầu “không có tăng cường, không có biệt phái”, cán bộ phải về hẳn xã phường. Thời gian có thể là 1 – 2 năm để làm việc cho tốt, phải chịu sự quản lý của xã phường.

Trao đổi một số chính sách lớn thời gian qua liên quan đến giáo dục, y tế, theo Tổng Bí thư, cấp phường, xã phải nắm bắt chi tiết, cụ thể nhu cầu trường học, y tế trên địa bàn để chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Đáng chú ý, theo Tổng Bí thư, qua trao đổi với lãnh đạo TP Hà Nội, cử tri, cho thấy, còn tình trạng “nhà nước miễn học phí cho các cháu, nhưng trường lại bày ra nhiều thứ khác thu tiền nhiều hơn”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Như Ý.

“Nhà nước miễn học phí có 1-2 triệu thôi, nhưng nhà trường lại liên kết với các công ty để đưa thầy cô giáo vào dạy ngoại ngữ, AI, nhạc, thể dục… Tôi hỏi Bộ GDĐT thì bộ nói không cho, bảo là do hướng dẫn của sở, việc này sở phải kiểm điểm lại. Nhà nước quản lý về giáo dục, không cấm liên kết, nhưng phải mở thành các trung tâm, bố mẹ có điều kiện thì cho các con đến học.

Còn chương trình phổ thông, nhà nước quản lý, chưa có giáo viên thì phải đào tạo, huấn luyện, bố trí thế nào cho đủ. Đưa người ngoài vào rồi thu tiền, nhà nước miễn 1-2 triệu mà các cháu phải đóng thêm vài triệu. Không thể biến trường học là nơi dịch vụ được”, Tổng Bí thư nói, yêu cầu thành phố phải kiểm tra, bởi hiện tượng này “không đúng bản chất giáo dục”.