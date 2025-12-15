Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội

  • Thứ hai, 15/12/2025 09:26 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 15/12, tại trụ sở phường Bạch Mai (TP Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

tong bi thu anh 1

Sáng 15/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai.
tong bi thu anh 2

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.
tong bi thu anh 3

Các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng; Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường.
tong bi thu anh 4

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV với cử tri.
tong bi thu anh 5

Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường báo cáo việc giải quyết các kiến nghị của cử tri TP Hà Nội.
tong bi thu anh 6
tong bi thu anh 7
tong bi thu anh 8

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

https://tienphong.vn/tong-bi-thu-to-lam-tiep-xuc-cu-tri-tp-ha-noi-post1804684.tpo

Tiền Phong

tổng bí thư Hà Nội Tô Lâm Nguyễn Quốc Duyệt Nguyễn Phi Thường Đơn vị bầu cử Tô Lâm

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý