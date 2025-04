Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công miền Nam

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), sáng nay, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và chủ trì hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Nam.

Cùng chủ trì hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, TP.HCM và các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử; tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu 22 tỉnh, thành phía Nam (từ Bình Thuận trở vào)...

Dự kiến trong hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác sẽ có nhiều hoạt động tại TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Trước đó, tối 20/4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Đất nước trọn niềm vui”.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.