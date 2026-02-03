Tổng Bí thư dự khởi công dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được định hình là công trình văn hóa, lịch sử, là sự kết tinh giữa các yếu tố truyền thống văn hóa nghìn năm văn hiến của dân tộc với yếu tố hiện đại, uy nghiêm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 3/2, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự Lễ khởi công có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; một số Đại sứ, đại diện ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với lịch sử vẻ vang, hào hùng của Đảng ta trong suốt chặng đường lịch sử 96 năm qua.

Kể từ khi ra đời ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã dẫn dắt dân tộc ta vượt qua muôn vàn gian nan, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử; đưa đất nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất và ngày nay Đảng vẫn đang tiếp tục lãnh đạo dân tộc ta, nhân dân ta viết tiếp những trang sử trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng nêu rõ công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn phải là nơi truyền tải, phản ánh được trung thực, sinh động chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; là nơi giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Bảo tàng được định hình là công trình văn hóa, lịch sử, là sự kết tinh giữa các yếu tố truyền thống văn hóa nghìn năm văn hiến của dân tộc với yếu tố hiện đại, uy nghiêm, trang trọng; hòa quyện giữa quá khứ hào hùng, vẻ vang và tương lai khát vọng phát triển.

Công trình điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan, không chỉ của Hà Nội mà còn của cả nước, nơi các thế hệ người dân Việt Nam mong muốn ghé thăm; có giá trị bền vững không chỉ cho hôm nay mà còn cho nhiều thế hệ mai sau.

Để dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng đề nghị Chủ đầu tư, các nhà thầu tham gia thực hiện Dự án, các cơ quan, đơn vị liên quan cần có sự quyết tâm, nỗ lực cao nhất; thể hiện tâm huyết và trách nhiệm lớn nhất khi tham gia triển khai mỗi công đoạn, hạng mục của Dự án.

Chủ đầu tư cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc phát sinh; trong quá trình triển khai Dự án, phải đặc biệt chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường, tuân thủ đầy đủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Tại Lễ khởi công, báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Thẩm cho biết, tháng 4/2025, Cục Quản trị, Văn phòng Trung ương Đảng được giao làm Chủ đầu tư dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Ngày 12/12/2025, Bộ Chính trị thống nhất lựa chọn ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam khởi nguồn từ giá trị truyền thống cội rễ, bền chặt “làng-nước” của văn hóa Việt với đặc trưng là lũy tre, bến nước. Công trình kiến trúc thể hiện trí tuệ, khát vọng tự chủ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Với hình khối kiến trúc mang biểu tượng “lũy thép vươn mình” kết hợp với công nghệ số để tạo lập bảo tàng thông minh, hiện đại hàng đầu thế giới, biểu đạt sâu sắc và mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân trong hành trình xây dựng và bảo vệ vững chắc nền “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” của dân tộc.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai hồ sơ dự án, chủ đầu tư sẽ tích cực chỉ đạo các nhà thầu gấp rút triển khai thi công xây dựng; tổ chức tiếp nhận tài liệu, hiện vật từ các nơi gửi về (khoảng 5.000 tài liệu, hiện vật); thực hiện nghiên cứu sưu tầm, xây dựng đề cương chi tiết và thiết kế trưng bày.

Song hành với công tác thành lập Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và trình độ chuyên môn sâu để đáp ứng đủ điều kiện vận hành khi bảo tàng đi vào hoạt động.Với mục tiêu đưa Bảo tàng vào vận hành trong quý 2/2029 và tổ chức khánh thành, mở cửa đón khách tham quan vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng 3/2/2030.

Đại diện chủ đầu tư cam kết quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Dự án, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra sớm đưa công trình vào hoạt động và khẳng định sẽ không để xảy ra lãng phí, tiêu cực; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, đồng hành của các bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế liên quan và thành phố Hà Nội trong suốt quá trình triển khai Dự án.