Tổng Bí thư dự hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Sáng 7/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng dự Hội nghị có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh); Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng).

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Cùng dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Phó chủ tịch nước, nguyên Phó chủ tịch nước; Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Các cơ quan đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo cấp cục, vụ, viện thuộc các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Trung ương...

Điểm cầu chính hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội. Hội nghị được truyền trực tuyến đến hơn 31 nghìn điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện, với sự tham dự của hơn 1,9 triệu cán bộ, đảng viên. Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trước khi diễn ra hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu chính đã tham quan triển lãm những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế và văn hóa Việt Nam.

Hội nghị diễn ra trong một ngày làm việc, với nhiều nội dung.

Hội nghị sẽ nghe Chuyên đề “Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, do Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày.

Chuyên đề “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày.

Chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV", do Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trình bày.

Chuyên đề “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026-2030”, do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày.

Chuyên đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong Kỷ nguyên mới”, do Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày.

Chuyên đề “Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV”, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày.

Chuyên đề “Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV”, do Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày.

Tham dự hội nghị, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương có 42 đại biểu dự tại điểm cầu chính Hội nghị Diên Hồng; tiếp sóng trực tuyến đến 96 điểm cầu với sự tham gia của 2.968 đại biểu. Ngoài ra, có 2.359 đại biểu xem trên các nền tảng số. Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, chủ trì hội nghị điểm cầu tại trụ sở Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Chuyên đề “Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước”, do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày.

Chuyên đề "Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội", do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trình bày.

Chuyên đề "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng", do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trình bày.

Theo chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này.