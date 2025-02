Tổng Bí thư dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Đi cùng đoàn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an và lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên là nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ cùng phần mộ tập thể các liệt sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Trong cuộc chiến đấu này, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc với ý chí "một tấc không đi, một ly không dời", quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm "sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử".

Tại mặt trận Vị Xuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hơn 9.000 người bị thương và hiện vẫn còn hàng nghìn hài cốt của cán bộ, chiến sĩ nằm rải rác trong khe đá, thung sâu chưa tìm thấy và quy tập được.

Chiến công và tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được ghi nhớ trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam.

Trong không khí nghiêm trang, trước Đền thờ Liệt sĩ và Tượng đài Tổ quốc ghi công, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành một phút tưởng niệm và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công ơn của các Anh hùng Liệt sĩ; nguyện cầu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ siêu sinh tịnh độ, yên giấc nghìn thu cõi vĩnh hằng, hồn thiêng các anh tiếp tục phù hộ độ trì cho dân tộc, cho non sông Việt Nam phát triển cường thịnh, trường tồn.

Đoàn đại biểu nguyện: Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước - bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

