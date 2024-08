Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

Ngày 13/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đã họp cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị do Tổ Biên tập xây dựng trên cơ sở Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đã được Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII thông qua.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện trình bày Báo cáo những công việc Thường trực Tiểu ban, Tổ Biên tập đã triển khai từ sau khi thành lập Tiểu ban và Tổ Biên tập đến nay, một số công việc trọng tâm đến Hội nghị Trung ương khóa XIII.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Tổ Biên tập Văn kiện đã làm việc với tinh thần chủ động, trách nhiệm để trình Thường trực Tiểu ban bản dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 5.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý, Tổ Biên tập cần nghiên cứu kỹ các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ... nhất là những văn bản vừa được ban hành trong nhiệm kỳ này, các chủ trương, định hướng mới được nghiên cứu, tổng kết trong thực tiễn để chắt lọc, đưa những nhận thức mới, những chủ trương, định hướng quan trọng vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Báo cáo chính trị của Đại hội XIV phải là sản phẩm của tầm cao trí tuệ, là một công trình kết tinh trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, như đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, phải phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, ngành Trung ương và các địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân; tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý; chú trọng khai thác kết quả nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế.

Trong thời gian qua, các đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện đã có những cuộc khảo sát thực tiễn và làm việc với một số bộ, ngành, địa phương. Từ kết quả của các chuyến khảo sát và buổi làm việc này, cần tìm ra những cách làm hay, mô hình mới để khái quát, nâng lên tầm lý luận, góp phần đề ra chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách phải gắn với thực tiễn luôn thay đổi nhanh chóng; cần mang tính khái quát song cũng không thể chung chung, cảm tính; những gì đã chín, đã rõ, đã được thực tiễn, nhất là thực tiễn qua 40 năm đổi mới, chứng minh là đúng, lần này rất cần được khẳng định và thể hiện trong Văn kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị sớm tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học để trao đổi, thảo luận sâu hơn một số vấn đề, nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị. Trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tạo sự thống nhất cao, nhất là đối với những vấn đề mới, vấn đề khó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công việc của Tiểu ban, Thường trực Tiểu ban Văn kiện cũng như Tổ Biên tập Văn kiện sắp tới còn rất lớn, thời gian đến Hội nghị Trung ương 10 không còn nhiều, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất cao để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị; cần tiếp tục dành thời gian, tâm sức thỏa đáng, phối hợp, liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với các tiểu ban, thường trực tổ biên tập các tiểu ban khác để hoàn thành công việc quan trọng và nhiều ý nghĩa này với chất lượng cao nhất và đúng tiến độ.

