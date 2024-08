Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Công chúa Thái Lan

Từ năm 1993 đến nay, Công chúa Maha Chakri Sirindhorn đã thực hiện nhiều chuyến thăm Việt Nam. Bà dành nhiều nỗ lực cho các dự án từ thiện và giáo dục ở khu vực, trong đó có Việt Nam.

Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13 - 15/8, Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn dự kiến sẽ đến Trường Tiểu học Nam Cường (tỉnh Lào Cai) và Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (tỉnh Quảng Trị).

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn sinh năm 1955, là con thứ ba của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, là em gái Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn bảo trợ nhiều dự án phát triển cộng đồng, trong đó có “Dự án nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và thanh niên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương” đang được triển khai khắp khu vực, trong đó có Việt Nam.

Một minh chứng nữa cho tình cảm tốt đẹp mà Công chúa Maha Chakri Sirindhorn dành cho đất nước và con người Việt Nam là việc bà đích thân sáng tác bài hát “Việt Nam an lòng”, được trình diễn tại Đại học Chulalongkorn vào tháng 3 năm nay.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.