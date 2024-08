Công chúa Thái Lan thăm Việt Nam

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn sinh năm 1955, là con thứ ba của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, là em gái Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Không chỉ đam mê công nghệ, Công chúa Maha Chakri Sirindhorn còn có bằng về lịch sử và tiến sĩ về phát triển giáo dục. Bà giảng dạy tại Khoa Lịch sử của Học viện Quân sự Hoàng gia Chulachomklao, nơi bà là trưởng khoa danh dự. Ngoài tiếng Thái, bà nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Quan Thoại.

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn dành nhiều tình cảm cho Việt Nam. Bà nhiều lần đến thăm và triển khai một số dự án từ thiện, giáo dục tại Việt Nam.

Một minh chứng cho tình cảm tốt đẹp mà Công chúa Maha Chakri Sirindhorn dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam là việc bà đích thân sáng tác bài hát “Việt Nam an lòng”, được trình diễn tại Đại học Chulalongkorn vào tháng 3 năm nay.

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn bảo trợ nhiều dự án phát triển cộng đồng, trong đó có “Dự án nâng cao chất lượng cuộc sống của trẻ em và thanh niên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương” đang được triển khai rộng rãi ở khu vực, trong đó có Việt Nam.

Giải thưởng “Công chúa Thái Lan dành cho giáo viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và cộng đồng” được trao cho một giáo viên ưu tú của các nước thành viên Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) hằng năm, trong đó có Việt Nam.

Công chúa Maha Chakri Sirindhorn chụp rất nhiều bức ảnh trong những dịp bà thăm Việt Nam từ năm 1993-2003. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã biên soạn cuốn sách ảnh “Việt Nam qua lăng kính của Công chúa Maha Chakri Sirindhorn”.

