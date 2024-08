Bà Nguyễn Thanh Hải thôi làm Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1135 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn việc thôi làm nhiệm vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Thanh Hải thôi làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên do chuyển công tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký ban hành Nghị quyết số 1134 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Thái Nguyên phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên cho đến khi có nhân sự phù hợp để kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1075 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

