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Xã hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu

  • Thứ ba, 16/6/2026 16:41 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Chiều 16/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký lưu niệm vào biểu trưng của Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Các nhà báo tiêu biểu ký lưu niệm vào biểu trưng của Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Các nhà báo tiêu biểu ký lưu niệm vào biểu trưng của Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà lưu niệm các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Các nhà báo tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Các nhà báo tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Các nhà báo tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Các nhà báo tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Các nhà báo tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Các nhà báo tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Các nhà báo tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho các nhà báo tiêu biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

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Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-mat-101-nha-bao-tieu-bieu-post1116819.vnp

Theo Vietnam+

Tổng Bí thư Tô Lâm Chủ tịch nước Tô Lâm nhà báo tiêu biểu báo chí cách mạng

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