Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp lãnh đạo chủ chốt

Sáng 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt đã họp để đánh giá kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2024, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đây là Phiên họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư nhằm duy trì nền nếp làm việc của lãnh đạo chủ chốt.

Dự họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.

Thay mặt bộ phận giúp việc Lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc đã báo cáo tóm tắt những việc đã hoàn thành trong tháng 7, những việc trọng tâm cần giải quyết trong tháng 8/2024 và thời gian tới.

Hội nghị thống nhất đánh giá, trong tháng 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tập trung giải quyết nhiều việc lớn, quan trọng về xây dựng, tổ chức Đảng; về phát triển kinh tế-xã hội; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; về các chính sách xã hội, nhất là các biện pháp giúp đỡ nhân dân ở những khu vực bị thiên tai, động đất...

Về cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội đề ra trong tháng 7 đều cơ bản hoàn thành.

Đặc biệt, sau khi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Lễ Quốc tang trọng thể, chu đáo, tình nghĩa để nhân dân và bạn bè quốc tế bày tỏ sự kính trọng và lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị để bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước được liên tục, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, hiệu lực, hiệu quả.

Sau khi lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư thảo luận, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết luận một số nhiệm vụ mà toàn Đảng và hệ thống chính trị cần phải tập trung, giải quyết trong thời gian tới, như sau: Tập trung rà soát những công việc còn lại từ nay đến hết năm 2024 và đề ra các giải pháp, biện pháp để hoàn thành nhanh chóng, hiệu quả; tiếp tục công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm tốt nhất đối với Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng cần tiến hành các nội dung công việc theo đúng lộ trình; sớm triển khai các nội dung Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới để làm cơ sở đề xuất xây dựng các báo cáo trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng; các cơ quan Trung ương và địa phương sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tăng cường, quan tâm hơn nữa tới hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở... để bộ máy này hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân...

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân có điều kiện phát triển, hoạt động đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất hiệu quả, tạo không khí phấn khởi đối với nhân dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Hội nghị cũng bàn, cho ý kiến và phương hướng giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng khác của đất nước trong thời gian tới.

