Ông Hoàng Quốc Khánh làm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Chiều 6/8, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương, công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Ông Hoàng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1969, dân tộc Thái, quê ở xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Ông từng học tập và nghiên cứu tại Liên bang Nga, là tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật.

Tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 12/6/2019, ông Hoàng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Khánh từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La và giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên; Bí thư Huyện ủy Phù Yên; Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Sơn La; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La và Phó Bí thư Tỉnh ủy.

