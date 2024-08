Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 789/QĐ-TTg ngày 2/8 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, chiều 31/7, tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, với sự tín nhiệm cao, 51/51 đại biểu có mặt đã bầu ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Trên cương vị mới, ông Vương Quốc Tuấn cho biết sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; khẳng định sẽ trân trọng kế thừa, học hỏi các cán bộ tiền nhiệm và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, cùng các Ủy viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể.

Đồng thời, ông Vương Quốc Tuấn cho biết sẽ đề cao trách nhiệm mỗi cá nhân, hành động quyết liệt và sáng tạo, hiệu quả, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ; quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Ông Vương Quốc Tuấn cho biết sẽ cùng tập thể nghiêm túc thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, “nền nếp của hệ thống”; kiên quyết đấu tranh, phê phán, xử lý hành vi tiêu cực, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ, thiếu công tâm, khách quan, né tránh, đùn đẩy, hoặc có tư tưởng làm việc cầm chừng, sợ sai, sợ trách nhiệm làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc, sự “trì trệ của hệ thống," hình ảnh của đội ngũ cán bộ, công chức và hệ thống chính quyền.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao năng lực điều hành, quản trị của chính quyền địa phương các cấp trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, xây dựng chính quyền hành động sáng tạo, đột phá thông qua nỗ lực cải cách thủ tục hành chính cả về thời gian, chất lượng công việc, xác định chuyển đổi số trên các lĩnh vực là khâu đột phá trong triển khai thực hiện...

Ông Vương Quốc Tuấn, sinh năm 1977, quê quán thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; là Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị. Ông có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh và Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy thành phố Bắc Ninh.

Tháng 7/2020, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 1/2021 đến nay, ông là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Từ ngày 16-29/7/2024, ông Vương Quốc Tuấn được phân công giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 29/7, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.