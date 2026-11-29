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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công Nhà biểu diễn đa năng APEC - công trình trọng điểm thuộc tổ hợp Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Những cuốn sách về xây dựng Đảng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn xoay quanh vấn đề xây dựng Đảng. Cuốn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của ông đã đề cập được toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân.