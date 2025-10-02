Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội

  • Thứ năm, 2/10/2025 11:25 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 2/10 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dang bo Quan doi anh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tới dự phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, sáng 2/10.
Dang bo Quan doi anh 2
Dang bo Quan doi anh 3

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, giới thiệu với Chủ tịch nước Lương Cường về khu trưng bày của Đại hội.
Dang bo Quan doi anh 4

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan khu trưng bày tại Đại hội.
Dang bo Quan doi anh 5

Các đại biểu về dự phiên bế mạc Đại hội.

Tổng Bí thư dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

Sáng 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

48:2869 hôm qua

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Bộ Chính trị cơ bản tán thành, đánh giá cao Phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV; nhân sự Quân ủy TW, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy TW, nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV.

19:34 25/8/2025

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy TW

Sáng 29/9, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.

18:41 29/9/2025

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

