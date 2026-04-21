Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dâng hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập và thăm Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự Lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại biểu Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khu mộ, nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh và của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Hà Tĩnh đã dâng nén hương thơm và những bông hoa tươi thắm, bày tỏ niềm thành kính, lòng biết ơn vô hạn trước những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay là xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh).

Đồng chí Hà Huy Tập là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1936-1938.

Với 35 tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam.

Sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại tấm gương sáng ngời về nhà lãnh đạo xuất sắc, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.