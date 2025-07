Tôn chỉ của một nhân viên mẫn cán trong thời đại mới

Để thích nghi với những biến đổi liên tục của thời cuộc, chúng ta hãy học tập không ngừng, liên tục cập nhật cái mới. Điều đó giúp bạn không bị đảo thải khỏi thị trường lao động.

Học tập và không ngừng hoàn thiện bản thân giúp bạn ứng phó với thay đổi của thị trường lao động. Ảnh minh họa: S.N.

Thành La Mã không thể xây xong trong một ngày, không ai có thể tự nhiên thành công, cũng không có thành công nào đến trong một sớm một chiều. Bất luận là người như thế nào, làm nghề nghiệp gì, nếu muốn đạt đến đỉnh cao nhất, thì phải không ngừng nghiêm khắc rèn giũa bản thân, đồng thời cũng phải chịu hy sinh nhiều hơn người khác. Đây là chân lý vĩnh hằng. Tinh thần nghệ nhân mới cũng đã đề cập đến những quan niệm lao động mới.

Trên thế giới này có quá nhiều người bận rộn, trong khi một số người vẫn dừng ở trạng thái ăn no mặc ấm, thì một số người đã gặt hái được thành tựu to lớn. Cùng có những cơ hội và kỹ năng như nhau, một số người thì tích cực, có chí tiến thủ, còn một số người lại muốn an nhàn.

Chúng ta nên thông qua việc học hỏi không ngừng để trau dồi kỹ năng và năng lực của bản thân, hoặc là thông qua việc suy xét để học cách đối nhân xử thế, rèn luyện khả năng làm việc của mình trong thực tiễn. Đây cũng chính là lý do tại sao đa phần phụ huynh đều hi vọng con em mình học hành nghiêm chỉnh để thay đổi đường đời và tiền đồ phát triển của bản thân. Họ từng thiếu đi cơ hội học tập, nên gửi gắm kỳ vọng vào thế hệ sau của mình.

Một số người có thể không có học lực cao, kỹ năng giỏi, nhưng họ hiểu làm thế nào để vận hành nguồn vốn, thông qua phương thức tối ưu hóa nguồn tài nguyên mà bản thân có để kiếm tiền, tìm kiếm thành công. Tạo ra tài sản bằng trí tuệ và tầm nhìn xa trông rộng của bản thân là tiền đề quan trọng nhất để kiếm tiền.

Sức sáng tạo và tầm nhìn quyết định bạn có thể đi được bao xa trong thời đại này. Điều quan trọng không phải là tài nguyên của ai nhiều hơn, bởi tài nguyên là thứ không cố định, then chốt nằm ở chỗ phân phối tài nguyên như thế nào.

Đa phần các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và người lập nghiệp đều sẽ tuân thủ một phương thức vận hành tài nguyên: đầu tư - điều chỉnh - vận hành - sản xuất. Khi bạn biết vận hành vòng tuần hoàn của tài sản, tài sản của bạn mới thực sự tăng trưởng.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Thế giới (OECD) có một câu nói như thế này về nền kinh tế tri thức: “Trong nền kinh tế tri thức, học tập là điều rất quan trọng, có thể quyết định vận mệnh của cá nhân, doanh nghiệp cho đến đất nước”. Ở một mức độ nhất định, nền kinh tế tri thức chính là một dạng “kinh tế kiểu học tập”.

Rất nhiều công ty lớn như Microsoft, Intel đều rất coi trọng việc học tập, luôn đặt nó ở vị trí quan trọng, đồng thời khích lệ sự sáng tạo. Sáng tạo là động lực giúp công ty không ngừng tiến về phía trước, giống như nhiên liệu đối với xe hơi. Đối với cá nhân cũng vậy, muốn trở thành một nhân tài hữu dụng, thì cần phải học, học nữa, học mãi; sống tới già, học tới già.

Ước mơ phải được chắp thêm đôi cánh hi vọng mang tên học tập. Chỉ có không ngừng cố gắng học tập, chúng ta mới có khả năng thực hiện ước mơ. Đặc biệt là trong thời đại trí tuệ nhân tạo, học tập sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thời đại biến chuyển từng ngày, ứng dụng kỹ năng mới đồng nghĩa với việc kỹ năng cũ dần bị đào thải.

Vì vậy, con người cần phải không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình. Một người có khả năng nắm vững tri thức, có bản lĩnh, mới có thể không ngừng nâng tầm bản thân, có được không gian phát triển tốt hơn. Hiển nhiên, nhân tài mà một doanh nghiệp mong muốn giữ chân, nên là những người giỏi học tập, không cam chịu lạc hậu, dám tiếp nhận thách thức.