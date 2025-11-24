Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tội phạm tình dục khét tiếng nhất Hàn Quốc lĩnh án tù chung thân

  • Thứ hai, 24/11/2025 21:12 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Kẻ cầm đầu đường dây tội phạm tình dục trên Telegram, đã trao đổi hàng nghìn dữ liệu lạm dụng tình dục, bị kết án tù chung thân tại Hàn Quốc.

Cảnh sát công bố ảnh chụp Kim Nok Wan. Ảnh: News1/Seoul Metropolitan Police.

Tội phạm tình dục Kim Nok Wan (33 tuổi) đã bị tuyên án vào hôm 24/11, BBC đưa tin.

Kim bị kết tội tổ chức, điều hành một nhóm tội phạm sản xuất và phát tán tài liệu bóc lột tình dục, quay phim trái phép, đồng thời cưỡng ép sử dụng tài liệu này và tấn công tình dục khi nạn nhân không thể chống cự (quasi-rape).

“Kim Nok Wan nói trước tòa rằng anh ta hối hận, nhưng trong 4-5 năm qua, anh ta đã gây ra vô số tội ác”, BBC dẫn lại lời tòa.

“Xét đến mức độ tàn bạo của các hành vi và việc không bồi thường cho nạn nhân, cần thiết phải cách ly vĩnh viễn Kim khỏi xã hội”, tòa cho biết.

Kim được đánh giá là tội phạm tình dục trực tuyến khét tiếng nhất Hàn Quốc, đứng đầu nhóm Vigilantes - một nhóm quy mô lớn hoạt động theo mô hình kim tự tháp, chuyên tống tiền nạn nhân để ép buộc họ sản xuất nội dung khiêu dâm và chia sẻ trong các phòng chat trực tuyến.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2025, Vigilantes đã bóc lột ít nhất 261 cá nhân. Đây là số lượng nạn nhân bị bóc lột tình dục qua mạng lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Dưới danh xưng tự đặt là “mục sư”, Kim bị phát hiện đã thực hiện các hành vi phạm tội có hệ thống, bao gồm tấn công tình dục trẻ vị thành niên và phát tán hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em.

Theo cảnh sát, Kim nhắm vào cả nam và nữ thông qua các nền tảng mạng xã hội, dụ họ chuyển sang ứng dụng nhắn tin Telegram trước khi tống tiền họ.

Anh ta tiếp cận những người đàn ông bày tỏ sự quan tâm đến việc tạo hoặc phát tán hình ảnh deepfake, cùng những phụ nữ có sự tò mò về tình dục. Sau đó, Kim đe dọa tiết lộ thông tin cá nhân của họ hoặc báo họ với cơ quan chức năng.

Một số nạn nhân “sa bẫy” bị đưa vào mô hình kim tự tháp của Vigilantes - được gán các danh xưng như “truyền đạo” và “chấp sự” - để họ tiếp tục lôi kéo thêm nạn nhân.

Kim yêu cầu cả nạn nhân trưởng thành và trẻ em nộp “báo cáo hàng giờ mỗi ngày” và viết thư hối lỗi. Những ai không làm theo sẽ bị trừng phạt bằng cách bị buộc chụp ảnh khỏa thân hoặc tự làm hại bản thân.

Lượng tài liệu bóc lột tình dục do Vigilantes sản xuất vượt hơn 2.000 nội dung.

Cảnh sát cho biết thêm là kẻ cầm đầu, Kim cũng cưỡng hiếp 10 thiếu nữ vị thành niên, ép phụ nữ quan hệ tình dục với đàn ông khác, và tự quay lại các hành vi tàn bạo gây thương tích,.

Kim bị phát hiện đã tham gia ít nhất 453 kênh và phòng chat trên Telegram với mục đích thực hiện hoạt động phạm tội. Trong đó, có 60 kênh do chính Kim điều hành.

Vụ án đánh dấu lần đầu tiên Telegram hợp tác với cảnh sát Hàn Quốc, cung cấp dữ liệu liên quan đến tội phạm giúp mở rộng điều tra và dẫn đến việc bắt giữ tội phạm tình dục.

Minh An

  Hàn Quốc

