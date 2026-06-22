Tôi dành 10 năm để chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thế giới

Gần 10 năm, hơn 5.000 giờ tập luyện cùng vô số lần thất bại, quay đầu và bắt đầu lại, tôi cuối cùng đặt chân lên Denali, hoàn thành giấc mơ chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thế giới.

Tôi chinh phục đỉnh Denali (Bắc Mỹ) ngày 12/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

18h ngày 12/6 theo giờ Alaska (tức ngày 13/6 giờ Việt Nam), tôi đặt chân lên đỉnh Denali ở độ cao 6.190 m. Đó cũng là ngày duy nhất thời tiết mở ra một "cửa sổ" đủ thuận lợi để đoàn có thể lên đỉnh. Chỉ một ngày sau, điều kiện thời tiết đã chuyển biến xấu.

Đứng trên đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ, điều tôi cảm nhận rõ nhất không phải sự phấn khích mà là cảm giác biết ơn và nhẹ nhõm. Denali là ngọn núi cuối cùng trong hành trình thất đỉnh (Seven Summits), mục tiêu đã đồng hành cùng tôi gần một thập kỷ.

Tôi nghĩ về những lần phải quay đầu vì thời tiết, những thất bại, những nghi ngờ và cả những lần buộc phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng hơn cả một cột mốc hay kỷ lục, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là đã hoàn thành một trong những giấc mơ lớn nhất của cuộc đời.

Tôi là Nguyễn Thị Thanh Nhã, hay còn được biết đến là Céline Nha Nguyen, 39 tuổi, luật sư, hiện sống và làm việc tại TP.HCM.

Thử thách cuối cùng

Tôi bắt đầu leo núi cách đây khoảng 15 năm. Ban đầu, đó đơn giản là sự tò mò và niềm yêu thích khám phá. Nhưng 10 năm trước, tôi quyết định đặt cho mình một mục tiêu lớn hơn, là chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất của 7 châu lục. Thời điểm ấy, giấc mơ thất đỉnh nghe khá xa vời, thậm chí có phần điên rồ.

Mục tiêu chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thuộc 7 lục địa do nhà leo núi người Mỹ Richard Bass đề xướng vào những năm 1980, lần lượt gồm: Everest (8.849 m, châu Á), Aconcagua (6.961 m, Nam Mỹ), Denali (6.190 m, Bắc Mỹ), Kilimanjaro (5.895 m, châu Phi), Elbrus (5.642 m, châu Âu), Vinson (4.892m, Nam Cực) và Carstensz Pyramid (4.884 m, châu Đại Dương).

Với tôi, Denali là thử thách cuối cùng.

Tôi trên hành trình từ đỉnh núi leo xuống trại căn cứ Base Camp ngày 17/6. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nếu Everest nổi tiếng bởi độ cao thì Denali lại khiến nhiều người e ngại bởi sự khắc nghiệt. Dù thấp hơn Everest, ngọn núi này được xem là một trong những thử thách khó khăn nhất của thất đỉnh bởi thời tiết cực đoan, nhiệt độ có thể xuống dưới âm 30-40 độ C và điều kiện leo gần như hoàn toàn tự lực.

Không giống nhiều ngọn núi lớn khác, người leo Denali phải mang theo gần như toàn bộ cuộc sống của mình lên núi. Trong suốt hành trình, mỗi người phải mang vác và kéo theo khoảng 50 kg trang thiết bị, thực phẩm và vật dụng cá nhân. Một phần được đeo trên lưng, phần còn lại được chất lên xe trượt tuyết kéo phía sau. Mỗi bước đi đều trở nên nặng nhọc, đòi hỏi thể lực và ý chí rất lớn.

Để chuẩn bị cho chuyến leo núi này, tôi dành nhiều tháng tập luyện chuyên sâu với các bài tập sức bền, sức mạnh, leo cầu thang cùng balô nặng, bơi lội và duy trì cường độ vận động gần như mỗi ngày.

Tôi (hàng trên, thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng đội và hướng dẫn viên quốc tế trên đỉnh Denali ngày 12/6. Ảnh: Mountain Trip (đơn vị vận hành hậu cần và giám sát kỹ thuật cho chuyến thám hiểm).

Hành trình Denali thường kéo dài gần 3 tuần. Chúng tôi di chuyển dần từ Base Camp (trại căn cứ) lên các trại cao hơn, vừa vận chuyển đồ đạc, vừa thích nghi với độ cao.

Ngày 12/6, một khoảng thời tiết thuận lợi hiếm hoi xuất hiện. Ban đầu, cả đoàn dự kiến lên Camp 17 rồi thực hiện một ngày vận chuyển đồ trước khi "tấn công" đỉnh. Tuy nhiên, nhận thấy cơ hội thời tiết quá ngắn ngủi, mọi người quyết định thay đổi kế hoạch và xuất phát ngay. Đó là một quyết định mang tính bước ngoặt.

Sau khi lên đỉnh thành công, vì quá nóng lòng được trở về với gia đình, chúng tôi tiếp tục hành trình xuống núi gần như không nghỉ. Thay vì mất hai ngày từ Camp 4 về Base Camp như phần lớn các đoàn khác, cả nhóm đi liên tục xuyên đêm, lần lượt băng qua Camp 3, Camp 2, Camp 1 rồi trở về Base Camp vào sáng hôm sau.

Nhìn lại, tôi nghĩ hành trình đi xuống đôi khi còn đòi hỏi sự tập trung và ý chí không kém leo lên.

10 năm, 5.000 giờ tập luyện

Nếu chỉ tính riêng thời gian tập luyện cùng huấn luyện viên, tôi đã có hơn 5.000 giờ tập trong gần một thập kỷ. Người đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường ấy là David Greenfield, cựu vô địch quốc gia môn 3 môn phối hợp của Jamaica, người đã kiên trì xây dựng nền tảng thể lực và chuẩn bị cho tôi suốt nhiều năm.

Nhưng thất đỉnh chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của thể lực. Đó là hành trình kéo dài gần 10 năm với vô số thử thách, những lần thất bại, những ngọn núi phải quay đầu vì thời tiết và những lần phải bắt đầu lại.

Tôi trong hành trình chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất 7 châu lục suốt 10 năm.

Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi vẫn làm luật sư, theo học chương trình tiến sĩ luật, điều hành công việc và thực hiện vai trò người vợ, người mẹ của 3 con nhỏ. Tôi nhận ra điều khó khăn nhất không phải là leo lên một ngọn núi nào đó, mà là duy trì sự kỷ luật đủ lâu.

Sau tất cả, thất đỉnh không được tạo nên bởi một khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi, mà được xây dựng từ hàng nghìn buổi tập bình thường, lặp đi lặp lại trong sự bền bỉ mỗi ngày.

Không phải để chứng minh điều gì

Trong 7 ngọn núi cao nhất thế giới, Denali là thử thách lớn nhất đối với tôi. Ngọn núi này dạy tôi về sự kiên nhẫn, khả năng chịu đựng và cách chấp nhận những điều nằm ngoài tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, Everest vẫn mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đó là nơi tôi trở thành "người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục Everest" và cũng là cánh cửa mở ra hành trình để rồi hôm nay tôi hoàn thành thất đỉnh.

Đã nhiều lần tôi tự hỏi vì sao mình vẫn tiếp tục theo đuổi một hành trình tốn kém, kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro như vậy. Nhưng câu trả lời luôn giống nhau.

Bởi tôi yêu hành trình ấy.

Tôi chinh phục đỉnh Vinson (Nam Cực), Carstensz Pyramid (châu Đại Dương).

Tôi chưa bao giờ leo núi để chứng minh điều gì với người khác. Mỗi ngọn núi giúp tôi hiểu bản thân hơn, học cách khiêm nhường hơn và biết trân trọng cuộc sống hơn. Với tôi, thành công không nằm ở việc đứng trên đỉnh núi, mà ở việc trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình sau mỗi hành trình.

Trong suốt hành trình này, tôi nhận ra rào cản lớn nhất của phụ nữ không nằm ở tuổi tác hay thể lực, mà là những giới hạn mà chúng ta tự đặt ra cho bản thân. Xã hội đôi khi khiến phụ nữ cảm thấy họ phải lựa chọn giữa gia đình và đam mê, giữa sự nghiệp và những giấc mơ cá nhân. Nhưng tôi tin phụ nữ không cần phải thu nhỏ bản thân để vừa với kỳ vọng của người khác.

Chúng ta hoàn toàn có thể là nhiều phiên bản khác nhau của chính mình. Một người phụ nữ có thể vừa là luật sư, là vợ, là mẹ, vừa theo đuổi những giấc mơ tưởng chừng như không thể.

"Đừng ngần ngại đi xa hơn nữa, vượt qua mọi biên giới, mọi quốc gia và mọi đức tin". Và đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải từ bỏ một phần con người mình để có được một phần khác. Chúng ta hoàn toàn có thể sống một cuộc đời phong phú, nhiều màu sắc và nhiều phiên bản rực rỡ của chính mình.

Tôi trong thư phòng tại nhà riêng ở TP.HCM hồi tháng 1/2025. Ảnh: Phương Lâm.

Nhiều người cho rằng nghề luật và leo núi thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng với tôi, giữa chúng có nhiều điểm tương đồng hơn tưởng tượng. Cả hai đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tính kỷ luật, khả năng chịu áp lực và sự bền bỉ trong thời gian dài. Trong nghề luật, tôi luôn thích những cuộc đấu trí và cảm giác chiến thắng sau quá trình chuẩn bị công phu.

Leo núi cũng vậy. Không có con đường tắt nào dẫn đến đỉnh cao, mọi thành quả đều được tạo nên từ những bước đi nhỏ được lặp lại mỗi ngày. Vì thế, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đang sống trong hai thế giới riêng biệt. Dù là trong phòng làm việc hay trên sườn núi phủ băng tuyết, đó đều là những hành trình chinh phục, chỉ khác nhau ở địa hình.

Nhiều người hỏi tôi liệu sau thất đỉnh còn ngọn núi nào muốn chinh phục nữa không. Tôi thường nói đây không phải dấu chấm hết mà chỉ là một dấu phẩy. Có thể là K2 - ngọn núi mà tôi từng nhiều lần tự nhủ sẽ không bao giờ quay lại, nhưng dường như tiếng gọi của nó vẫn luôn ở đó.

Tôi trong thư phòng tại nhà riêng ở TP.HCM hồi tháng 1/2025. Ảnh: Phương Lâm.

Bên cạnh những đỉnh núi, tôi cũng mong có thể đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng leo núi Việt Nam, truyền cảm hứng để nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, dám sống một cuộc đời rộng lớn hơn những giới hạn mà họ từng nghĩ dành cho mình.

Và hơn hết, tôi hy vọng thành tích của tôi sẽ sớm được nhiều phụ nữ Việt Nam khác vượt qua. Bởi với tôi, ý nghĩa lớn nhất của những người đi trước không phải giữ mãi một kỷ lục cho riêng mình, mà là mở ra những con đường mới để nhiều người khác tiếp tục đi xa hơn.