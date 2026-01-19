Tôi đá bóng cùng tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tác giả Phạm Sông Thu kể lại kỷ niệm đáng nhớ khi nhiều lần thi đấu bóng đá cùng ông Phạm Nhật Vượng trong thời gian làm truyền thông tại Vingroup.

(Từ trái qua) ông Khuất Quang Hưng - Giám đốc Đối ngoại Nestlé Việt Nam, tác giả Phạm Sông Thu, nhà báo Tạ Khánh Tâm tại buổi ra mắt sách.

Cuối tuần qua, tại Đường sách TP.HCM, tác giả Phạm Tấn Lời (bút danh Phạm Sông Thu) tổ chức buổi ra mắt cuốn Gió ngược - 30 năm làm nghề báo chí và truyền thông.

Trong phần giao lưu, ông Sông Thu điểm lại hành trình 30 năm làm nghề: từ năm 1996 đến 2008 ông làm báo, cộng tác với nhiều cơ quan báo chí lớn; giai đoạn 2009-2019, ông chuyển sang lĩnh vực truyền thông doanh nghiệp tại Tập đoàn Vingroup; từ 2019 đến đầu 2024, ông tiếp tục làm truyền thông tại Novagroup. Những chặng đường đó được ghi lại trong cuốn Gió ngược, với nhiều câu chuyện hậu trường về nghề báo và truyền thông.

Tác phẩm Gió ngược - 30 năm làm nghề báo chí & truyền thông. Ảnh: Thái Hà Book.

Một trong những chương sách kể lại trải nghiệm đặc biệt của ông trong thời gian làm việc tại Vingroup. Ông có dịp chơi bóng đá cùng Chủ tịch Phạm Nhật Vượng trong các hoạt động nội bộ của tập đoàn. Những trận đấu diễn ra hàng năm vào dịp sinh nhật công ty hoặc sự kiện tổng kết.

Ông Phạm Sông Thu nhớ lại những lần đá bóng cùng ông Vượng. “Ông đá vị trí tiền đạo, thuận chân trái, phong cách chơi vừa bình tĩnh, sắc bén và không kém phần tinh quái”, tác giả viết trong sách.

Trận đấu đáng nhớ nhất diễn ra mùa hè năm 2018. Trong một pha tranh bóng trên không, ông Phạm Nhật Vượng bị trẹo chân và được xác định đứt dây chằng đầu gối. “Tôi khi ấy đứng chết lặng. Là người đá kèm trực tiếp, tôi không khỏi day dứt, áy náy. Nhưng chính ông, khi gặp lại sau ca phẫu thuật, đã cười xòa: 'Chơi bóng mà, ngã thì đứng dậy đá tiếp'”, tác giả kể.

Gió ngược - 30 năm làm nghề báo chí & truyền thông là cuốn sách thứ 6 của Phạm Sông Thu, tổng kết hành trình 30 năm từ nghề báo sang truyền thông doanh nghiệp. Tại sự kiện, các khách mời cũng chia sẻ nhiều câu chuyện về áp lực, bản lĩnh và sự chuyển mình của ngành truyền thông trong bối cảnh biến động hiện nay.