18 tháng rối loạn khiến Elon Musk rạn nứt với OpenAI

Từ giữa năm 2017 đến cuối năm 2018, Elon Musk gặp rắc rối trong cả công việc lẫn đời tư. Điều này khiến tỷ phú mất kiên nhẫn với OpenAI, dẫn đến những bất đồng sau này.

Musk cũng thừa nhận: “Đó là quãng thời gian hội tụ nhiều trải nghiệm đau khổ nhất trong cuộc đời tôi - 18 tháng chìm trong trạng thái rối loạn thần kinh không ngừng nghỉ, một nỗi đau khôn tả.”

Ông còn từng trả lời một người dùng trên X khi được hỏi liệu có phải đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực hay không. Musk đáp: “Đúng vậy.” Nhưng ông lại bổ sung rằng mình chưa từng được chẩn đoán lâm sàng: “Cảm giác tồi tệ vốn gắn liền với những chuyện tệ hại nên có lẽ vấn đề thật sự là tôi quá đắm chìm vào những rắc rối hiện tại và không thể dứt ra.”

Về những “rắc rối” đó, Isaacson đã liệt kê chi tiết những lần hợp tan giữa Musk và nữ diễn viên Amber Heard (cũng là vợ cũ của ngôi sao điện ảnh Johnny Depp), cũng như những vụ bê bối của cha ông - Errol Musk. Trong công việc, Isaacson cũng liệt kê “‘địa ngục sản xuất hàng loạt’ của xe Model 3”, “‘siêu địa ngục’ ở nhà máy Nevada” và “địa ngục nhà máy Fremont”.

Giai đoạn từ giữa năm 2017 đến cuối năm 2018 là khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời của Elon Musk. Ảnh: Vox.

Nhưng có lẽ Isaacson đã không nhận ra rằng, xung đột giữa Musk và đội ngũ sáng lập OpenAI cũng trùng hợp xảy ra vào chính khoảng thời gian đó. Khi đó, Tesla đang chìm sâu trong “địa ngục sản xuất hàng loạt” và Musk thường xuyên phải ngủ tại nhà máy Tesla - cách San Francisco hơn một giờ lái xe. Trong khi đó, Altman lại sống ngay tại khu vực trung tâm thành phố San Francisco, không xa văn phòng của OpenAI. Chúng ta có lý do để tin rằng, khoảng thời gian Musk dành cho OpenAI và việc trao đổi với đội ngũ trong giai đoạn đó kém hơn Altman rất nhiều.

Tại Tesla và SpaceX, Musk luôn áp dụng mô hình quản lý độc đoán, tự tay làm mọi việc, liên tục dồn ép đội ngũ đến giới hạn. Khi có vấn đề, phản ứng đầu tiên của Musk là xắn tay áo lên, trực tiếp đứng ra kiểm soát mọi thứ. Tuy nhiên, tại OpenAI, Musk chỉ là một chủ tịch trên danh nghĩa, ông không có đủ thời gian và sức lực để trực tiếp can dự. Rất có thể ông không nắm rõ những vấn đề chi tiết, mà chỉ thấy rằng đã đổ vào rất nhiều tiền nhưng không có sản phẩm nào được tạo ra. Thêm vào đó, tâm trạng tồi tệ cùng tính cách thích xung đột kịch tính lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến mâu thuẫn giữa Musk và đội ngũ của OpenAI ngày càng gay gắt.

Cuối năm 2017, Musk tổ chức một cuộc họp lãnh đạo cấp cao tại văn phòng của OpenAI và bày tỏ lo ngại về việc OpenAI có thể thua Google. Ông cho rằng công nghệ của Google sắp vượt xa tất cả, còn OpenAI sẽ khó mà đuổi kịp. Phương án Musk đưa ra là sa thải một nửa nhân sự trong OpenAI và sáp nhập đội ngũ còn lại vào Tesla, vì Tesla là một công ty vì lợi nhuận, có khả năng huy động nhiều vốn hơn. Đồng thời, Tesla cũng sở hữu đội ngũ kỹ thuật đồ sộ hơn, có thể cạnh tranh với DeepMind tốt hơn.

Đề xuất của ông vấp phải sự chất vấn từ các lãnh đạo cấp cao. Họ lo ngại việc Musk làm như vậy sẽ tiếp tay cho một cuộc chạy đua vũ trang AI, đặt tốc độ lên trên sự an toàn, đi ngược lại với mục đích ban đầu khi thành lập OpenAI. Bên cạnh đó, thái độ nóng nảy của Musk trong giai đoạn đó cũng khiến đội ngũ e dè và giữ khoảng cách; nhiều người không muốn làm việc dưới quyền ông.