Tóc Tiên và Touliver trước tin rạn nứt tình cảm

Dương Tử Quỳnh ủng hộ Lisa yêu tỷ phú Frédéric Arnault

Ngôi sao "Everything Everywhere All at Once" đăng tấm ảnh chụp chung với tỷ phú Frédéric Arnault, bày tỏ ủng hộ mối quan hệ của anh với em út BlackPink Lisa.