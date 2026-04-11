Tóc Tiên gây lo lắng

Thông qua kênh thông báo cá nhân, Tóc Tiên tâm sự cô đang trải qua giai đoạn tự ti và lo âu. Chia sẻ của Tóc Tiên khiến người hâm mộ lo lắng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ trấn an người hâm mộ cô sẽ sớm ổn trở lại.

Tóc Tiên tâm sự: “Không phải pick me girl đâu nhưng tôi đang trong giai đoạn tự ti. Ai cũng có lúc này lúc kia. Tôi vẫn sẽ tỏa sáng nhưng cảm giác tự ti đôi khi xuất hiện khiến tôi lo âu. Tôi chỉ muốn chia sẻ là không sao cả nếu thỉnh thoảng chúng ta có cảm giác tự ti. Mấy cái mụn mọc vô lý, đôi mắt thâm quầng, làn da mệt mỏi hay ty tỷ thứ khác đủ khiến tôi lo âu. Nhưng không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn”.

Vừa qua, Tóc Tiên trải qua biến cố hôn nhân. Cô xác nhận ly hôn nhà sản xuất âm nhạc Touliver sau thời gian dài gắn bó.

Cuối tháng 2, khi có khán giả đặt câu hỏi về tình trạng của Tóc Tiên sau khi ly hôn, nữ ca sĩ khẳng định cô vẫn ổn. Thời điểm đó, một bài đăng trên mạng xã hội về Tóc Tiên thu hút lượt tương tác lớn. Nội dung bài viết là: “Chị Tóc Tiên đang thật sự ổn không hay cố tỏ ra là mình ổn vậy”.

Dưới bài đăng, Tóc Tiên phản hồi: “Chị không phải người cố thể hiện ra cho người khác thấy những gì mình không có. Mong em thêm niềm tin vào những di chứng ngọt ngào của sự tan vỡ”.

Cuối tháng 3, trên trang cá nhân, cha của nữ ca sĩ chia sẻ bài thơ thay cho những lời nhắn nhủ tới con gái. Thông qua bài thơ, ông bày tỏ từ bé, Tóc Tiên đã được rèn luyện, học hành tử tế. Sau đó, cha Tóc Tiên nhắn nhủ con gái hãy luôn cố gắng, sống trách nhiệm, chan hòa, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Ông cũng mong con gái hạnh phúc.