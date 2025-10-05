Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định tốc độ giải ngân vốn đầu tư công không gây mất ổn định kinh tế vĩ mô, ngược lại sẽ tác động tốt đến tất cả chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định việc giải ngân đầu tư công sẽ tác động tốt đến tất cả chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 chiều 5/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trả lời câu hỏi của phóng viên về việc cân bằng giữa tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, kế hoạch đầu tư công năm 2025 được giao là 1,112 triệu tỷ đồng . Tính đến ngày 30/9, tỷ lệ giải ngân đạt trên 51% kế hoạch. Mục tiêu của Chính phủ là giải ngân 100% trong năm nay.

Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng đã chỉ đạo các Phó thủ tướng trực tiếp làm tổ trưởng các tổ công tác, nắm bắt tình hình và có giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh việc giải ngân 100% vốn đầu tư công là một trong những yếu tố quan trọng, trụ cột để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm các cân đối vĩ mô.

Ông cho biết kế hoạch đầu tư công được xem xét, quyết định và đánh giá trong mối quan hệ với mục tiêu tăng trưởng, lạm phát và tất cả cân đối khác trong một mô hình tổng thể. Khi xây dựng kế hoạch vốn, các cơ quan chức năng đã tính đến các mối quan hệ này, đồng thời báo cáo với Trung ương, với Quốc hội và được phê duyệt.

Thứ trưởng khẳng định Chính phủ hướng tới kiểm soát lạm phát trong phạm vi kỳ vọng đã thông qua. Còn tốc độ giải ngân vốn đã được tính toán trong mối quan hệ tổng thể.

"Chúng ta không phải lo ngại, không phải băn khoăn việc giải ngân đầu tư công tác động không tốt đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác hoặc các cân đối lớn của nền kinh tế, mà nó sẽ tác động tốt đến tất cả chỉ tiêu chúng ta đã đề ra từ đầu năm. Chính phủ đang điều hành và đang triển khai các giải pháp quyết liệt", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết năm nay phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công 100% và được tính toán rất kỹ lưỡng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết năm nay Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3-8,5%. Trong 3 trụ cột tăng trưởng có trụ cột về đầu tư, trong đầu tư có đầu tư công, đầu tư khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đầu tư của khối doanh nghiệp FDI.

Riêng vấn đề đầu tư công, năm nay phấn đấu giải ngân 100% và được tính toán rất kỹ lưỡng giữa giải ngân đầu tư công, kế hoạch đầu tư công và giải ngân 100% với kiểm soát lạm phát và đảm bảo được ổn định kinh tế vĩ mô cũng như tỷ giá và lãi suất.

"Chúng ta hoàn toàn yên tâm như báo cáo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính", Bộ trưởng Sơn nói.