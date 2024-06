Toàn cảnh vụ Châu Bùi bị quay lén

Gần một ngày kể từ khi công khai việc bị quay lén, Châu Bùi dần trở lại với công việc. Thế nhưng, đại diện của nữ người mẫu cho biết cô vẫn chưa hết sợ hãi. Đây hẳn là một trong những sự việc nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng tới tâm lý, cuộc sống của bất cứ ai, chứ không riêng Châu Bùi.

Sự việc Châu Bùi bị quay lén diễn ra lúc 14h ngày 23/6 khi cô cùng ê-kíp có buổi thử đồ ở một studio tại quận 3 (TP.HCM). Sau khoảng 30 phút thử đồ, Châu Bùi phát hiện một chiếc đồng hồ cơ. Bạn gái Binz cầm lên và thấy chiếc đồng hồ rất nóng, liên tục nhấp nháy khi bấm nút. Sau khi tìm hiểu, Châu Bùi nhận thấy chiếc đồng hồ giống thiết bị quay lén.

Sau đó, ê-kíp của Châu Bùi cùng chủ studio tiến hành kiểm tra camera an ninh. Họ phát hiện một người nam tên N.T.H. ra vào WC nữ nhiều lần. Sau khi trích xuất nội dung từ chiếc đồng hồ, Châu Bùi nhận được rất nhiều hình ảnh, video nhạy cảm về bản thân.

“Ban đầu, N.T.H. hoàn toàn chối bỏ hành vi đặt camera và đưa ra nhiều lý do vô lý để biện minh. Châu vừa phẫn nộ, vừa hoang mang tột độ, không biết những video này đã được sao lưu và phát tán ở đâu chưa. Bạn làm điều này một mình hay có đồng phạm, tổ chức nào đứng sau nữa? Châu đã cố gắng giữ bình tĩnh để trao đổi và thuyết phục, mong bạn nói ra sự thật. Cuối cùng, khi tất cả tình tiết được xâu chuỗi cùng những bằng chứng rõ ràng, N.T.H. đã không thể chối cãi và thừa nhận mình chính là người lắp đặt camera quay lén trong nhà vệ sinh nữ”, Châu Bùi kể.

Sau đó, Châu Bùi trình báo sự việc lên công an phường gần nhất.

Bài đăng của Châu Bùi tới tối 25/6 nhận hơn 170.000 lượt tương tác. Nó được chia sẻ trên hàng loạt nền tảng, fanpage khác nhau. Rất nhiều KOL, nghệ sĩ nổi tiếng lên tiếng bênh vực Châu Bùi. Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ bài viết của Châu Bùi và cho biết: “Sợ thật sự, giờ quá nhiều công nghệ dễ dàng tích hợp camera, đôi khi là chiếc mắt kính và giờ là đồng hồ. Tất cả đều khó phát giác. Mọi người nhớ để ý và cẩn trọng cho bản thân”.

Trong khi đó, rất nhiều nghệ sĩ lo lắng từng rơi vào tình huống tương tự Châu Bùi mà họ không hề hay biết, nhất là khi tính chất công việc của người nổi tiếng là thường xuyên phải thay đồ, chụp hình, đi quay…

Ca sĩ Huỳnh Ngọc Ni viết: “Cầu nguyện mình chưa bao giờ bị dính mấy chuyện này, vì đôi khi nó phát tán ở các 'mạng đen' nào đó mình không biết được. Các bạn nữ phải thật sự cẩn thận hơn”.

Trưa 25/6, studio nơi Châu Bùi bị quay lén lên tiếng xin lỗi. Studio thừa nhận đây là sai sót nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm. Studio cho biết thêm nơi này đã tạm ngừng hoạt động để nâng cấp sửa chữa trong 1 tháng trở lại đây. Do đó, nhân viên thường xuyên không có mặt tại studio.

Ngày 23/6, ê-kíp của Châu Bùi đột ngột liên hệ với studio và được chủ studio hỗ trợ dù trường hợp này phát sinh không nằm trong dự kiến. “Vì đã hợp tác nhiều lần và do tính chất gấp rút của việc chụp hình, chúng tôi đã bàn giao chìa khóa cho ê-kíp mà không có nhân viên trực tại studio”, studio này giải thích.

Việc studio phủ nhận người quay lén là nhân viên thuộc studio khiến cộng đồng mạng tức giận. Dưới bài đăng xin lỗi, lượt thả phẫn nộ lên tới hơn 3.200, cao gấp nhiều lần so với những biểu tượng cảm xúc khác. Cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay và đánh giá 1 sao cho studio.

Cùng lúc, công an quận 3 (TP.HCM) tiếp nhận hồ sơ của Châu Bùi, mời các bên lên làm việc và xử lý theo các quy định của pháp luật. Trong buổi làm việc chiều 25/6 của Công an quận 3 phối hợp cùng Công an phường Võ Thị Sáu, N.T.H. (24 tuổi) thừa nhận lắp đặt camera giấu kín trong nhà vệ sinh của studio. H. khai báo đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi này.

Trong khi đó, quản lý của Châu Bùi cho biết đến trưa 25/6, cô vẫn hoang mang và hoảng sợ. Tuy nhiên, ê-kip sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra vụ việc.

Nữ người mẫu tiếp tục công việc quay chụp và cho biết chuẩn bị có chuyến công tác. "Có mặt tại set từ sớm, hoàn thành gần xong set quay hôm nay. Chuẩn bị ra sân bay đi công tác tiếp. Cảm ơn các bạn đã luôn truyền năng lượng cho chúng tôi", Châu Bùi chia sẻ chiều 25/6.

